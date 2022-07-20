شوبير يفجر مفاجأة مدوية حول تواجد كلاتينبرج في لجنة الحكام

فجر الصحفي أحمد شوبرت مفاجأة من العيار الثقيل على حضور الإنجليزي مارك كلاتينبورج برئاسة لجنة حكام مصر.

وأكد شوبرت، في تصريحات متلفزة، أن كلاتنبرغ لن يكون رئيسًا للجنة الحكام.

وأكد “قد تظهر الأسماء المقترحة لرئاسة لجنة الحكام، عصام عبد الفتاح، سمير عثمان أو ياسر عبد الرؤوف، وأسماء أخرى”.

علق الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام وشكر الجبالية على اختياره لهذا الدور.

وقال كلاتينبورج في المؤتمر الصحفي على عرضه التقديمي “أشكر اتحاد الكرة على دعوتي لتطوير الحكام في مصر.

وأضاف “لن نتمكن من تغيير أي شيء في يوم وليلة. سنحلل مستوى الحكام وأدائهم ولن نقبل أي مستوى سيئ من الحكام”.

وتابع “سيكون في فيديو أسبوعي سيسمح للناس بالاستماع إلى المحادثة التي تدور بين فريق الماوس والحكام الموجودين”.

واختتم كلاتنبرغ “سنتناول المشاكل بين حكام المربع وحكام الفأر، والاحتياجات التي تم إصلاحها في اليونان، والوقت الذي يستغرقه الماوس ليعلن القرار، سنحتاج إلى برنامج تعليمي” لتقليل عدد الأخطاء التي يتم إنتاجها “.