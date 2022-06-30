شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بخصوص تعاقد الأهلي مع سواريز

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن كل تفاصيل عقد الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريز لتولي التوجيه الفني لفريق ريد كاسل الأول للموسم المقبل، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم إن “سواريز يرافقه 5 مساعدين وليس ثلاثة أو 4 كما قال البعض، وموقف المدرب العام غير واضح حتى الآن.

وأضاف في حديثه “المؤكد استمرار القمصان مع سيد عبد الحفيظ على الأقل حتى نهاية الموسم، حيث يوجد 5 مساعدين آخرين بين مدرب حراسة المرمى ومدرب بدني ومحلل أداء واختصاصي نفسي”. .

وأكد شوبير في تصريحاته أن “موريسو فاس هو ثاني مدرب لريكاردو، في حين أن بيدرو غيماريش هو مخطط الأحمال، وراؤول فاريا، محلل الأداء، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى، ومعهم الفسيولوجي الذي سيراقب جميع الإجراءات البدنية للحماية من إصابة.”

يشار إلى أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شكر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الأيام الأخيرة، بعد إنهاء تعاقده مع القلعة الحمراء بالاتفاق المتبادل، بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي من المغرب.