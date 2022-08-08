شوبير يكشف الثنائي المصري في الجهاز المعاون لميكالي بالمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي أحمد شوبرت عن الثنائي المصري في مساعد مدرب المنتخب البرازيلي روجيريو ميكالي المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي المصري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي.

يضم الفريق المساعد للمدرب البرازيلي ثلاثة مساعدين تياجو كونا، مساعد المدرب، ليوناردو فاغونديز، مخطط الحمولة، وجواو بيدرو، محلل الأداء.

وقال شوبرت، في تصريحات في برنامجه الإذاعي، إن الثنائي عصام الحضري ووائل رياض “شيتوس” سيكونان حاضرين في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيعلن رسميًا عن الجهاز بكامله خلال ساعات قليلة.

كان روميكالي يدير في السابق الفريق الأولمبي البرازيلي وفاز بميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وكان ميكالي (53 عاما) قد درب سابقا كروزيرو البرازيلي ونادي الهلال السعودي الموسم الماضي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم شكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق.