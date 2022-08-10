شوبير يكشف تشكيل الأهلي في مباراة المصري اليوم

كشف الصحفي أحمد شوبرت نجم كرة القدم المصري الأسبق، عن تشكيل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي والمصري، اليوم الأربعاء 10 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثلاثين للدوري العام. .

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، أن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس ليس لديه أي نية لإجراء أي تغييرات على تشكيلة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد.

وبحسب شوبرت فإن تشكيل الأهلي سيكون على النحو التالي

حارس المرمى علي لطفي

الدفاع كريم فؤاد، محمود متولي، محمد أشرف، محمد عبد المنعم، رامي ربيع.

الوسط عليو ديانج، زياد طارق، محمد فخري، محمد محمود.

الهجوم أحمد سيد غريب.

وأوضح شوبرت أن البرتغالي لديه بعض أوراق الفوز على مقاعد البدلاء بقيادة الجنوب أفريقي بيرسي تاو والظهير الأيمن محمد هاني.

وقامت لجنة حكام من الاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف مباراة الأهلي ضد المصري بالحكم الدولي محمود البنا يساعده سمير جمال وسامي حلل مساعدين وأحمد جمال حكما رابعا.

سيدير ​​الحكم طارق مجدي تقنية الفيديو وسيساعده أحمد صلاح.