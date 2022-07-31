شوبير يكشف عن أزمة تهدد مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبرت عن احتمال استبعاد الأهلي من دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في بطولة الاتحاد الإفريقي الموسم المقبل.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية إنه شعر بأزمة في مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب طلب نادي بيراميدز، المشاركة في البطولة بدلاً من الاتحاد، لاحتلاله المركز الثاني بالجدول. . من المنافسة.

تأهلت الأندية للبطولة الأفريقية

أرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية لموسم 2022/2023.

وتضمنت القائمة التي أرسلها اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد.

تم تحديد أسماء الأندية المصرية التي ستشارك في بطولتي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من الدوري.

شوبرت يكشف أزمة تواجه الأهلي

وأكد شوبرت أن هناك أزمة تهدد مشاركة الأهلي في دوري الأبطال بسبب اعتراض بيراميدز على المشاركة في الاتحاد.

وأضاف “لا يوجد تأكيد أو شيء جديد في الأمر، لكن شميم يشم أزمة بعد التعادل مع المقاولون العرب، خاصة إذا تغلب على الإسماعيلي في مباراتهم المؤجلة، سيتفوق بيراميدز على الأهلي في المركز الثاني. “

بيراميدز يطالب بالمشاركة في دوري الأبطال

جدد نادي بيراميدز طلب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بدلاً من كأس الاتحاد الأفريقي.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن اتحاد الكرة أضر بيراميدز بقراره المبكر بتقديم أسماء الأندية المشاركة في القارة وترشيح اتحاد بيراميدز، رغم أنها جاءت في المركز الثاني في نهاية القانون. فترة.”

وتابع “اتحاد الكرة يجب أن يراجع قراره والترشيحات لـ CAF، وإلا فسيكون لدى النادي كل الخيارات المتاحة للتصعيد لاستعادة حقوقه المفقودة”.