شوبير يكشف عن الضحية الأولى لسواريس في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبرت نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري، أول ضحايا متوقعين للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية “هناك حديث عن أن ريكاردو سواريز سيرد معه كمدرب حراس الرماية، وأن ميشيل يانكون هو مدرب حراس الرماية الحالي، واحتمال أن يكون ميكونش في الفريق الأول، وسيكون في الشباب. قطاع النادي الأحمر، بالتأكيد يمكن استخدامه لإلقاء محاضرات للمدربين “.

وأشار “أعتقد أن الحديث عن وصول مدرب حراس مرمى جديد مع المدرب البرتغالي صحيح، بالنظر إلى أن يانكون سيشرف بشكل كامل على حراسة المرمى في قطاع الشباب بناءً على قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي”. بعد أن أثبت مدرب حراسة المرمى بعمله أنه يستحق العمل والتواجد في نادي الأهلي لكرة القدم “.

وختم “لا بد لي من الإشادة بميشال يانكون، بعد الأداء الرائع الذي قدمه حراس مرمى الأهلي، واستطاع أن يأسر قلوب الجميع في النادي الأهلي، وهو موضع تقدير بالطريقة اللازمة به. مجلس الإدارة “.