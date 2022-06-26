شوبير يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب منتخب مصر

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم جهوده في حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال الذي رحل مؤخرا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبرت، أن البرتغالي باولو سوزا، المدرب السابق لفريق فلامنجو البرازيلي، هو الأقرب لقيادة المنتخب المصري.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن مديري الاتحاد المصري لكرة القدم عقدوا لقاء مع باولو سوزا عبر تقنية “زووم”، وهناك قناعة مشتركة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات القادمة لوضع اللمسات الأخيرة. اللمسات على العقد.

وأضاف “هناك اتجاه للإبقاء على محمد شوقي وعصام الحضري في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري”.

يتسابق مسئولو اتحاد الكرة مع الزمن لإنهاء ملف المدرب الأجنبي الجديد للمنتخب المصري خلال الأيام المقبلة.