شوبير يكشف عن رئيس المصري البورسعيدي الجديد.مفاجأة

أكد الصحفي أحمد شوبرت عودة كامل أبو علي لرئاسة نادي بورسعيد المصري، بعد جلسة في الساعات الماضية عقدها مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وكتب شوبرت عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مفاجأة في النادي المصري .. كامل أبو علي وافق على العودة لرئاسة النادي، وأبرز الأسماء التي رشحت لعضوية المجلس هي. أبو العظيم والحسيني أبو قمر.

كشف رجب عبد القادر المدير التجاري لكمال أبو علي ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادي المصري السابق والمتحدث الرسمي السابق لنادي بورسعيد أنه سيتولى رئاسة النادي الأخضر خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة اجتمع مع محافظ بورسعيد في فندق بالمدينة الشجاعة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيد للمباراة القادمة أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة اتحاد الإسكندرية والمصري البورسعيدي، اليوم الاثنين 18 يوليو، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في إطار المباريات. اليوم الخامس والعشرين من الدوري العام.