شوبير يكشف عن شرط محمد بسام للانضمام للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، اليوم الأربعاء، عن حالة محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لفريق طلعة الجيش، للموافقة على الانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية أن محمد بسام اتفق مع مسؤولي البنك الأهلي على الانتقال للفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وأضاف “الزمالك دخل في مفاوضات مع بسام بعد التوقيع مع البنك الأهلي، وأراد اللاعب ارتداء قميص الفريق الأبيض، لكنه اشترط أن يترك محمد أبو جبل صفوف القلعة البيضاء، حتى تكون المنافسة بينه وبينه. محمد عوض سيكون في موقع الحارس “.

وتابع “أبلغ محمد بسام مسؤولي الزمالك بأزمة انتقاله لنادي البنك الأهلي وطلب منهم حل هذه الأزمة إذا أرادوا التعاقد معه”.

وأوضح شوبرت أن محمد بسام يمكنه اللجوء لتجديد عقده مع طلائع الجيش، ومن ثم الحصول على تنازل خاص به للانتقال للزمالك.