شوبير يكشف عن كارثة تحكيمية في مباراة الأهلي وبيراميدز

الاهلي

أعلن أحمد شوبرت مفاجأة رفيعة المستوى بخصوص حكم “الفأر” وكارثة تحكيمية في مباراة الأهلي والمستقبل التي حسمها الأحمر بأربعة نزيهة في الدوري المصري.

وأكد الصحفي أحمد شوبرت في تصريحات متلفزة أن حكم الفأرة أعاد الهدف الأول للأهلي من زاوية واحدة، مما أثار الكثير من الشكوك بشأن محمد الحنفي.

عاد الحنفي للفأرة بعد الهدف الأول للأهلي الذي سجله أفشة قبل أن يقرر روايته.

وأوضح شوبرت “كان محمد الحنفي مصمماً على أن يكرر حكم الفأر الركلة من زوايا أخرى ليحدد الضربة الحالية”.

وتابع “الحكم محمد الحنفي رفض تصدير طلقة واحدة له من زاوية كثيرة الشكوك، وطلب أكثر من زاوية للعبة”.

وكان في تقنية الماوس في مباراة الأهلي والمستقبل، وساعده الحكم محمود الدسوقي ومحمد عباس قابيل.