شوبير يكشف مصير سواريش مع الأهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مصير البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، بعد التعادل الأخير أمام نادي فاركو في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

واقترب فريق الأهلي الأول لكرة القدم من خسارة لقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد أن اتسع فارق النقاط إلى 10، رغم تأجيل مباراة جنيس روجو ضد الإسماعيلي.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس “دوري الأهلي بات مستحيل التحقيق، فهل تخططون للاستفادة من تجربة الشباب خلال مباريات البطولة المحلية المقبلة”

وأضاف “هل سينافس الفريق الأحمر في المباريات القادمة بصيص أمل لا يتجاوز 5٪ للفوز بلقب الدوري”

وأكد “البقايا الكبيرة المجهولة حول مصير البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي بعد نهاية الموسم، هل سيكون مستهلكًا وهو ما أعتقد أنه صعب للغاية، لكن كل شيء ممكن في الأيام القليلة المقبلة.

الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بعد التعادل مع فاركو

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرارا شديدا بعد تعادل فريق الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره فاركو في الدوري.

ودعا محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ يوم الخميس لبحث تداعيات مباراة فاركو.

يسود حالة من الغضب الشديد بين جماهير الأهلي بسبب الأداء السيئ الذي أظهره الفريق في الفترة الماضية، والذي تسبب في خسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.