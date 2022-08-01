شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز الليلة

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجآت محتملة في تشكيل فريق الزمالك الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، أمام نادي بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس في منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 1 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق بيراميدز الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

شوبرت يشرح المفاجآت في تشكيل الزمالك …

أكد شوبرت صباح اليوم في تصريحات إذاعية أن فيريرا يعتزم إجراء سلسلة من التغييرات في تشكيل المتسابق ضد بيراميدز، ولكن بنسبة ضئيلة.

وقال في تصريحاته، إن الإمام عاشور من المنتظر أن يعود إلى منطقة الوسط إلى جانب محمد أشرف رقة، وأن يوسف أوباما سيشارك في منصب صانع الألعاب.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك في تشكيل مجموعة مكونة من

محمد عوض في المرمى

أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عيد الماجد – حمزة المثلوثي في ​​الدفاع.

الإمام عاشور – يوسف أوباما – محمد أشرف وقاء – نيمار – زيزو ​​في الوسط

سيف الدين الجزيري على الهجوم

موقف الفريقين ضد صدام اليوم

يدخل الزمالك تلك المباراة ويتربع على صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 27 مباراة وفاز في 20 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

هذا الموسم، لعب فيوتشر 27 مباراة، وفاز في 18 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 5 مرات.