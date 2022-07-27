شوبير يكشف مفاجأة سواريش أمام مصر المقاصة

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجأة اعتزام المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التنازل أمام نادي مصر المقاصة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة تعويضات الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء، 27 يوليو، الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

وعشرة في المملكة العربية السعودية في مباريات اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن تشكيل الأهلي الذي طال انتظاره سيشهد العديد من المفاجآت، في ظل رغبة المدرب البرتغالي في الاستعانة باللاعب وليد سليمان منذ انطلاق المباراة.

وكذلك التفكير في دفع كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد هاني.

التكوين المتوقع على النحو التالي

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد “محمد هاني”، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم “أيمن أشرف”، علي معلول في خط الدفاع.

خط الوسط حمدي فتحي، وليد سليمان، عليو ديانغ.

المهاجمون أحمد عبد القادر، محمد مجدي قفشة، حسام حسن.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.