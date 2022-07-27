شوبير يكشف مفاجأة كبرى بخصوص صفقات الأهلي الصيفية

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن الاتفاقات التي سيوقعها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف فريق ريد كاسل الكروي الأول للموسم المقبل.

وأكد شوبرت في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي سيدعم صفوفه في ميركاتو الصيف المقبل بخمس أو ست صفقات على الأكثر.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن الأهلي نجح في إبرام 3 صفقات حتى الآن، بينها صفقة خارجية وصفقتان بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين لا يشملون حارس المرمى، والتعزيزات في الخط الهجومي.

وأوضح شوبرت أن انتقالاتي الدوري المصري ليس لها عواقب أو مشاكل، مؤكدًا أن اللاعب الأجنبي سيكون مفاجأة للجميع ولديه إمكانات كبيرة.

وأكد شوبرت في تصريحاته أن الأهلي لديه عمليتان أو ثلاث عمليات متبقية في السوق الصيفي المقبل، موضحا أن العمليات تمت بموافقة البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الفريق الأحمر.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة والمقرر لها اليوم الأربعاء في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً من المملكة العربية السعودية في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.