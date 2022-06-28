شوبير يكشف موعد الإعلان عن تعاقد الأهلي مع سواريس

كشف الصحفي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي بصدد إعلان مدربه البرتغالي الجديد، ريكاردو سواريس، بعد إنهاء تعاقده مع الأخير بشكل رسمي لقيادة المهمة الفنية، ليحل محل بيتسو موسيماني الذي أنهى عقده بالاتفاق المتبادل. الأيام الماضية مع القلعة الحمراء.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، إن “الأهلي أنهى عقده رسميًا مع ريكاردو سواريز، وأن الأخير أنهى علاقته مع جيل فينسنتي، وسيتم الإعلان عن تدريبه كمدرب للعمالقة الحمراء الخميس المقبل”.

وأكد شوبرت في تصريحات أن الأهلي يرفض إعلان المدرب الجديد لمهاجم سموحة، خوفا من تشتيت انتباه اللاعبين قبل مباراة مهمة في بطولة الدوري المصري.

تقام مباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا يوم غد الأربعاء 29 يونيو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنقل مباراة المارد الأحمر بقيادة البرتغالي سامي كومسان أمام نظيره من سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني والمقرر إقامتها على ملعب “الإسكندرية” على قناة أون تايم سبورتس.

يدخل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي تلك المباراة، ليحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 19 مباراة خاضها هذا الموسم، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وتعادل مع طلائع أمام نادي الجيش.