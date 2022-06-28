شوبير يكشف موعد وصول مدرب الأهلي الجديد ومفاجأة بخصوص ميشيل يانكون

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن موعد وصول مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس المدرب السابق لجيل فيسنتي بعد أن اتفق معه مديرو القلعة الحمراء على قيادة الفريق خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد يصل غدا، ويوم الخميس سيكون هناك مؤتمر في الأهلي لتقديمه وسيرافقه. 5 مساعدين برتغاليين، بما في ذلك أخصائي علاج طبيعي “.

وأكد شوبرت استمرار الحارس البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى الحالي للفريق، في الفترة المقبلة.

وقال “ميشال يانكون باق في الأهلي ليشرف على حراس قطاع الشباب بعد أن وافق مجلس الإدارة بأكمله على حضوره”.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، غدا الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز 2022-2022.