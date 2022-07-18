شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب علي معلول

وانتقد الصحفي أحمد شوبرت جمهور القلعة الحمراء على هجومهم على التونسي علي معلول خلال الفترة الأخيرة.

وصرح شوبرت في برنامجه الإذاعي “من حقنا أن ننتقد معلول فنياً، وقد انتقدته بنفسي في الاستوديو لتحمله مسؤولية هدف بيراميدز الثاني”.

وأوضح “لكن الأكثر كرمًا في الهجوم هو شيء غير مقبول تمامًا”.

وأضاف “علي معلول صنع قصة لا تنسى في الأهلي وقدم الكثير والكثير لجمهور الفستان الأحمر”.

وتابع “فوجئت بهجوم الجماهير على معلول رغم أنه كان حبيبي جماهير الأهلي خلال الفترة الأخيرة”.

ولفت إلى أن “جماهير الأهلي يطلقون عليه معلول ملك الحلول والآن يتعرض للهجوم وحساباته مغلقة”.

اتخذ التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي قرارا شديدا بعد هجوم جماهير الأهلي، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وهاجم جماهير الأهلي معلول وشتموه، بعد اتهامه بخفض مستواه وتسبب في خسارة الأهلي أمام بيراميدز.

قرر التونسي علي معلول إغلاق حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد أن هاجمه الجمهور الأحمر مؤخرًا وأهانوه.