شوبير يوضح تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى فتحي

أوضح الإعلامي أحمد شوبرت صحة الإشاعات بأن النادي الأهلي سيدخل في مفاوضات قوية مع نادي التعاون السعودي لتولي خدمات الدولي مصطفى فتحي جناح الفريق الأصفر لكرة القدم خلال الفترة الماضية. فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، أن هناك بالفعل عرضًا من النادي الأهلي لتولي خدمات مصطفى فتحي، مشيرًا إلى أن التعاون حصل مرة واحدة وإلى الأبد على جهود اللاعب من قبل نادي الزمالك.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن الإشاعات حول عدم إغلاق الصفقة نهائيًا لصالح تعاون نادي الزمالك ليست صحيحة تمامًا.

وأكد أن الصفقة باتت قريبة من الحسم لصالح الأهلي بشرط أن يقبل التعاون السعودي عرض القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن هناك تحركات حقيقية من قبل مسؤولي الفريق الأحمر لإدراج اللاعب في الفترة الحالية.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تمرد مصطفى فتحي ورفضه الانضمام إلى معسكر التعاون استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رغبته في الصعود لصفوف النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية في تقرير “أين مصطفى ولماذا لم ينضم لمعسكر الفريق .. هذا السؤال يطرحه جمهور فريق التعاون، فيما الصوت الرسمي داخل فريق البيت التعاوني يظل صامتا “.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن أنباء متداولة عن تمسك اللاعب بعرض فريق الأهلي المصري.