شوبير يوضح موقف الأهلي من المشاركة بكأس مصر

أحمد شوبرت

أثار الإعلامي أحمد شوبرت مفاجأة كبيرة بشأن موقع أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي يشارك في بطولة كأس مصر النسخة الحالية.

وكتب أحمد شوبرت عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مشاركة الأهلي في كأس مصر في مهب الريح”.

تفاجأ النادي الأهلي مساء أمس بتعيين الحكم محمود عاشور لتكنولوجيا غرفة “الفأرة” خلال المواجهة مع بيراميدز وغزل المحلة، على عكس طلبهم باحتجازه لارتكابه عدة أخطاء تحكيمية في الملعب. مباراة حمراء. عبقرية ضد فاركو في الدوري المصري.

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أنه في حال تنفيذ طلبات الأهلي بشأن إقالة لجنة الحكام الحالية والتحقيق مع محمود عاشور، فإن البطولات المحلية للاتحاد المصري لكرة القدم ” السوبر المصري ومقاطعة “كأس مصر”.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيد في الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة.