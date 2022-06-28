شوبير يوضح موقف الأهلي من بيع بدر بانون

بدر بانون الاهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن موقف الأهلي من رحيل اللاعب المغربي الدولي بدر بانون مدافع الفريق الأول في قلعة الجامعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبرت في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إن إدارة الأهلي تلقت عرضًا رسميًا من نادي قطر القطري بضم بدر بانون، وهناك موافقة مبدئية على العرض.

وأكد شوبرت في بيان صحفي أن المفاوضات بين الأهلي والنادي القطري قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا كانت المفاوضات جادة سيرحب الأهلي ببيع اللاعب.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يوشك على إعلان مدربه البرتغالي الجديد، ريكاردو سواريس، بعد إنهاء اتفاقه مع الأخير لقيادة المهمة الفنية، ليحل محل بيتسو موسيماني، الذي أنهى عقده بالتراضي. في الأيام الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وقال شوبرت “رسميًا، أنهى الأهلي عقده مع ريكاردو سواريز، والأخير أنهى علاقته مع جيل فينسنتي، وسيعلن عن تدريب جينو روجو الخميس المقبل”.