شوربة السي فود فِيْ 8 خطوات فقط بسر طعم المطاعم الشهِيْرة

يفضل الكثير من الناس تناول حساء المأكولات البحرية اللذيذ فِيْ أي مقهى أو مطعم تقريبًا. لكن بأسعار باهظة للغاية، واليوم سنعرض لك أفضل وألذ طريقة للشرب يمكنك فعل الشيء نفسه فِيْ المنزل بطريقة سهلة والطعم أفضل من المطاعم الشهِيْرة، حيث يحتوي هذا الحساء على العديد من الفوائد الصحية التي نوصي بها لمن يحاول.

مكونات شوربة المأكولات البحرية

250 جرام روبيان

400 جرام فطر محار

100 مل صلصة الصويا (صلصة السمك)

1 ليمون

الزنجبيل (الخولنجان) حسب الرغبة

قشر (أوراق الليمون أو الجير الكفِيْري) حسب الرغبة

3 قطع فلفل حار

1 حبة بصل.

2 فص ثوم

2 قطعة من عشب الليمون.

كزبرة خضراء حسب الرغبة

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1.5 لتر من الماء (أو أكثر بقليل).

طريقة الحساء فِيْ المنزل.

تحضير جميع المنتجات اللازمة. الحساء الأصلي يستخدم عشب الليمون وأوراق الكفِيْر والزنجبيل. من الأفضل عدم استبدال الليمون بأي شيء، فهُو يمنحه نكهة خاصة وفريدة من نوعها.

الخطوة الأولى

أخرج الجمبري من الفريزر واتركه يذوب تمامًا فِيْ درجة حرارة الغرفة. قم بإزالة الأصداف والرؤوس والذيل من المحار وإزالة الوريد الأجوف من ظهر كل جمبري. لا تتخلصوا من القذائف والرؤوس الحربية، فستظل مفِيْدة لنا.

الخطوة الثانية

كسر قبعات فطر المحار بيديك إلى قطع عشوائية ؛ من الأفضل عدم استخدام الأرجل الصلبة فِيْ الحساء. نقطع عشبة الليمون إلى نصفِيْن ونقطع الزنجبيل (الخولنجان) إلى شرائح رفِيْعة. قشر الثوم والبصل واشطفهما بالماء النظيف.

الخطوة الثالثة

لتحضير شوربة المأكولات البحرية، صب الماء البارد فِيْ القدر (أضفت أقل بقليل من لتر ونصف، حتى يثخن الحساء)، واتركه ليغلي على نار عالية. بعد الغليان، اخلطي قشور الجمبري وذيوله ورؤوسه فِيْ المقلاة. قلل الحرارة إلى متوسطة واترك المرق على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

الخطوة الرابعة

ثم، فِيْ هذا الوقت، نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة، نقطع الثوم ناعماً، ونحرر الفلفل الحار من البذور ويقطعون بشكل تعسفِيْ. الوصفة تستخدم قرونًا مجففة من الفلفل الحار.

الخطوة الخامسة

إذا كنت تستخدم قشر الليمون بدلاً من أوراق الليمون الكفِيْري، فابشره على مبشرة جيدة. لقد استخدمت نكهة نصف ليمونة للحساء.

الخطوة السادسة

ثم سخني الزيت النباتي فِيْ مقلاة، أضيفِيْ البصل والثوم والفلفل الحار للقلي. يُطهى على نار عالية مع التحريك المستمر لمدة 3-4 دقائق.

الخطوة السابعة

نضع البصل المقلي والثوم فِيْ الخلاط، ونضيف القليل من الماء ونطحن كل شيء إلى عجينة ناعمة.

صفِيْ المرق أو أزيلي القشور بملعقة مثقوبة. ضعي معجون البصل وعشب الليمون وقشر الليمون والزنجبيل فِيْ قدر. بعد الغليان، خففِيْ الحرارة إلى متوسطة واطهِيْ لمدة 7-10 دقائق.

اغسلي الكزبرة وقطعيها إلى قطع صغيرة.

بعد الوقت المخصص، أضيفِيْ فطر المحار وصلصة السمك إلى المقلاة. صب صلصة السمك تدريجيًا وتذوق الملح. قد تحتاج إلى صلصة أقل بقليل مما تتطلبه الوصفة.

الخطوة الثامنة

يُطهى الحساء على نار متوسطة لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثم يُضاف الجمبري وعصير الليمون. اغلي الحساء لمدة دقيقتين. أرسل الكزبرة إلى المقلاة. نضع الملح والسكر والحمض والبهارات. أضف المكون المفقود حسب الرغبة. يقدم ساخنا. اتركي عشبة الليمون وأوراق الليمون الكفِيْري والزنجبيل فِيْ قدر ولا تستخدميه مع الحساء.