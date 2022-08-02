شوربة الملوخية الخضراء تحفة بجد عن تجربة اعمليها بالطريقة دي هتبقى زي بتاعت المطاعم

فِيْ هذا المقال سنتحدث إليكَمْ عن أسهل وأسرع وأبسط طريقة لعمل ملوخية جافة فِيْ المنزل، فهذه الطريقة يمكن أن تكون من ألذ الطرق ويفضلها الكثير من الناس، حيث يمكن أن تختلف أنواع الملوخية فِيْ الطهِيْ، مثل الملوخية الخضراء أو الجافة أو الجمبري، إلخ، يمكن أن تحتوي الملوخية على نسبة عالية جدًا من الفِيْتامينات والمعادن المفِيْدة لجسم الإنسان.
كيفِيْة صنع الملوخية المجففة فِيْ المنزل.
تحتوي هذه الفقرة على طريقة عمل الملوخية الجافة بطريقة سريعة وسهلة لا تتطلب أي وقت أو جهد، وهذه الطريقة من الطرق المفضلة لدي جميع النساء، تابعونا لإكَمْال هذه الفقرة.
المكونات-
- كوبان من الملوخية الخضراء المجففة.
- ثلاثة أكواب من شوربة الدجاج أو حساء اللحم البقري، ويمكن أن تكون كَمْية الحساء حسب الرغبة إذا كنت تحبها خفِيْفة أو سميكة.
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.
- القليل من الملح حسب الذوق.
- القليل من الكَمْون المطحون.
- بعض البهارات المختلفة.
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المجففة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة البلدية.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
طرق أخرى للعمل
- تحضر قدرًا فارغًا على النار، ثم تضيف إليه ثلاثة أكواب من مرق الدجاج أو مرق اللحم، ثم تضع فِيْه القليل من الملح وتضع فِيْه أيضًا القليل من الكَمْون المطحون وتضع فِيْه القليل بهارات مختلفة.الشوربة واستمر فِيْ التقليب حتى تصبح البهارات متجانسة. مع الحساء
- اترك الحساء حتى يصبح ساخنًا جدًا حتى يغلي.
- ثم نضيف كوبين من الملوخية الجافة فِيْ الشوربة ونقلب جيداً ونتركها فِيْ الشوربة حتى تغلي، ثم نغلقها فوراً ونغطي القدر الذي يحتويها.
- نحضر مقلاة على النار، ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزبدة البلدية، ثم نضع ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي، ونترك الزبدة حتى تذوب تماماً، ونقوم أيضاً بتسخين الزبدة والزيت.
- ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم فِيْ الزيت والزبدة ونقلب حتى يتحول لون الثوم إلى اللون الذهبي، ثم نضع ملعقتين كبيرتين من الكزبرة المجففة ونضع أيضًا القليل من الكَمْون على الثوم ونقلب أيضًا حتى يتغير الخليط إلى اللون الذهبي.
- ثم يوضع خليط الثوم والكزبرة والكَمْون فِيْ الوعاء الذي يحتوي عليه.
- يقلب الخليط بسرعة حتى يصبح خليط الثوم متجانسًا مع الخليط.