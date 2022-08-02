شوربة الملوخية الخضراء تحفة بجد عن تجربة اعمليها بالطريقة دي هتبقى زي بتاعت المطاعم

فِيْ هذا المقال سنتحدث إليكَمْ عن أسهل وأسرع وأبسط طريقة لعمل ملوخية جافة فِيْ المنزل، فهذه الطريقة يمكن أن تكون من ألذ الطرق ويفضلها الكثير من الناس، حيث يمكن أن تختلف أنواع الملوخية فِيْ الطهِيْ، مثل الملوخية الخضراء أو الجافة أو الجمبري، إلخ، يمكن أن تحتوي الملوخية على نسبة عالية جدًا من الفِيْتامينات والمعادن المفِيْدة لجسم الإنسان.

كيفِيْة صنع الملوخية المجففة فِيْ المنزل.

تحتوي هذه الفقرة على طريقة عمل الملوخية الجافة بطريقة سريعة وسهلة لا تتطلب أي وقت أو جهد، وهذه الطريقة من الطرق المفضلة لدي جميع النساء، تابعونا لإكَمْال هذه الفقرة.

المكونات-

كوبان من الملوخية الخضراء المجففة.

ثلاثة أكواب من شوربة الدجاج أو حساء اللحم البقري، ويمكن أن تكون كَمْية الحساء حسب الرغبة إذا كنت تحبها خفِيْفة أو سميكة.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

القليل من الملح حسب الذوق.

القليل من الكَمْون المطحون.

بعض البهارات المختلفة.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المجففة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة البلدية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

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