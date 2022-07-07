شوق الهادي وإيمان الفِيْصل على طريقة رهف القحطاني ومروج الرحيلي فِيْ البحر

استذكر الجمهُور رحلة النجمة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني ومواطنها الفاشي مروج الرحيلي، فِيْ جزر المالديف، بعد أن ظهر الفنانان شوق الهادي وإيمان فِيْصل وهما يصوران بيئتهما. . بينما تستمتع بالبحر.

ظهرت شوق بقميص أسود بدون أكَمْام مع أحزمة من السباغيتي، ارتدتها مع شورت العرب اليوم وأساور فضية وذهبية. كانت إيمان ترتدي بلوزة بيضاء وسروال أخضر.

وعلى الرغم من أن المظهرين طبيعيان بحكَمْ المكان والبيئة، إلا أن المتابعين انتقدوهما من قبل معلقين آخرين بعد إطلاق الفِيْديو الذي يوثق البيئة التي يستمتعون فِيْها، بحجة ارتداء ملابس فاضحة وجريئة. حسب وصفك.

كَمْا اتهمها البعض بمحاولة تقليد رهف القحطاني ومروج الرحيلي اللتين أثارتا الغضب بسبب ملابسهما وعروضهما خلال رحلتهما الأخيرة إلَّى جزر المالديف.

ظهرت شوق الهادي فِيْ فِيْديو أثناء تصويرها فِيْديو خلفها، ركضت إيمان الفِيْصل للحاق بها، لكنها لم تتمكن من ذلك، وسط ضحك ومفارقة من الثنائي.

ولم يحدد الفنانان المكان الذي كانا يستمتعان فِيْهما، فِيْما قال المعلقان إنهما بدا أنهما فِيْ إحدى مناطق الكويت.

واتهم بعض المتابعين المعلقين الآخرين بالمساهمة فِيْ هذه الأنواع من الفِيْديوهات التي تقود الاتجاه على مواقع التواصل بسبب كثرة التفاعلات عليها، فِيْ وقت لا تتطلب مثل هذه المقاطع اهتمام أحد، بحسب تعبيرهم. وطالبتهم بالتركيز على المقاطع الأخرى التي تستحق البطولة.

كتب أحد المتابعين “بصراحة المشكلة ليست مع شوق الهادي وإيمان الفِيْصل. المشكلة مع من يعطونهم الكثير من الاهتمام ويجعلهم يتحدثون عَنّْ الاتجاهات والمحتوى فارغ تماما، لماذا تفعلون ذلك ضوضاء فارغة وهناك مقاطع فِيْديو أخرى تتطلب مزيدًا من الاهتمام “.

بينما كتبت متابعًا آخر “أعَنّْي لا أعرف قصص المشاهِيْر، سيقضون رحلتهم ويصوروا حالتهم. لقد استفدنا منك. نحافظ على خصوصية الأمور بالنسبة لك. نحن لا نفعل ذلك” تي الرعاية. ” فِيْ هذا الجو، أعطونا شيئًا مفِيْدًا منك “.

لم تكن هذه اللحظة التي استفزت فِيْها شوق الهادي المتابعين، حيث سبق لها أن تعرضت لانتقادات بعد إطلاق مقطع فِيْديو يتأرجح مع الفنان محمد رمضان، دافعت عَنّْ نفسها من أجلها وقالت إنها لم ترتكب أي خطأ.

وقالت شوق فِيْ مقابلة تلفزيونية إنها لو بررت هذه الصور ومقاطع الفِيْديو لكانت قد أعلنت ذلك وقت صدورها، لكن الجميع يفعل ما يشاء وأن ما فعلته جزء من حياتها.

وأضاف “لا أرى بأي خطأ .. كل واحد يرى الصور ومقاطع الفِيْديو كَمْا يشاءون حسب تفسيرهم وحسب فهمهم ونواياهم”. لكن الناس يحبون المبالغة “.

وردا على سؤال من المذيعة لماذا ينتقد الناس شوق الهادي قالت ساخرة “لأني مثير للجدل”.