شيء يسبب الغرغرينا – ماذا تعني الغرغرينا إنه نوع من موت الأنسجة الناتج عن نقص إمدادات الدم. قد تشمل الأعراض تغير لون الجلد إلى الأحمر أو الأسود، وخدر، وتورم، وألم، وبرودة في الجلد، وسقوط، وتشيع الغرغرينا في القدمين واليدين، وقد تظهر بعض الأنواع مصحوبة بحمى أو تعفن الدم. لاتيني للتعفن الميت أو الأنسجة الميتة. سبب موت الأنسجة هو تعريضها للكثير من السكر.

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا جدًا، فسيذهب هذا السكر إلى أدق وأصغر الأوعية الدموية، خاصة تلك الموجودة في أصابع القدم وأحيانًا اليدين. لأن أكبر الأوعية الدموية تبدأ في القلب وتنزل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة تحت القدمين، ثم تعود إلى الأوردة. ولكن عندما تتعرض أوعيتك الدموية للجلوكوز، فإنها تعاني من جميع أنواع الضرر فهي تتعرض لأكسدة هائلة، والتي بدورها تنتج الجذور الحرة والنزيف. تجلط الدم، وتصبح الأوعية الدموية أكثر سمكًا وصلابة، ويحدث التهاب استجابة للنزيف، مما يوقف تدفق الدم إلى الأنسجة والأعصاب.

العلاقة بين السكر وتلف الأعصاب

عند إجراء اختبار يسمى (a1c)، فإنهم يقيسون كمية تعرض خلايا الدم الحمراء لهذا السكر لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالسكري أم لا، لذا فكلما زاد السكر في دمك كلما زادت مشاكل الأوعية الدموية، وهذا سيوقف ظهور وجود علاقة بين الأنسجة الميتة والتقرحات وتلف الأعصاب الشديد. غالبًا ما يكون هناك ألم مرتبط بهذا حتى يموت العصب، فلن تشعر بأي ألم لأنه أصبح مخدرًا تمامًا.

ماذا يمكننا أن نفعل في هذه الحالة

الشيء المهم هو منع حدوث ذلك في المقام الأول، من خلال عدم تناول الكثير من السكر، واتباع حمية الكيتو والصيام المتقطع، فلن تصل إلى هذه الحالة.

شيء يسبب الغرغرينا