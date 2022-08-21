شيرين تبكي بحفلها فِيْ مهرجان قرطاج.. وتقبّل يد طبيبها

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً فِيْ مهرجان قرطاج الدولي السادس والخمسين، قدمت خلاله مجموعة متميزة من أغانيها مثل “مشاسير” و “أنا كثير” و “الكثير من الحب” و “الكذابون” و. “صبري كاليلي”، كَمْا قدمت مقطع من اغنية ومرت الايام ام كلثوم.

لم تكف شيرين عَنّْ البكاء عَنّْدما رأت الجمهُور التونسي، بعد أن استُقبلت بحفاوة بالغة يوم السبت، وصرخت الفنانة بأعلى صوتها “اشتقت إليك”.

ووجهت شيرين رسالة لجمهُورها فِيْ ختام المهرجان، عبرت فِيْها عَنّْ امتنانها لوقوفها إلَّى جانبها بعد فترة عصيبة مرت بها.

وأكدت أنها رغم مشاكلها الصحية، تقف على خشبة مسرح مهرجان كارتاجو، حيث أعادها الجمهُور للحياة، معربة عَنّْ امتنانها لكل من ساندها فِيْ الأزمة النفسية التي مرت بها فِيْ الأشهر الأخيرة بعد وفاتها. الطلاق حسام حبيب.

وعلقت أيضًا “أريد أن أقول كلمتين صغيرتين أشكر فِيْهما الجمهُور الذي أعادني إلَّى الحياة، وأشكر بعض الأشخاص الذين كانوا معي كثيرًا خلال هذه الفترة النفسية الماضية، وكنت ممتنة جدًا للمشرفِيْن. السفِيْر المصري، يمكن أن يموت الإنسان

ولم تنس الفنانة أن تشكر طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود الذي قبل يدها على المسرح تقديراً لدعمه لها وإصراره على مرافقتها إلَّى قرطاج لمحاولة دعمها ؛ قالت “أريد أن أشكر طبيبي، هُو الطبيب الذي عاملني بجدية، لمدة أسبوعين أقول له إنني لن أستطيع الغناء. قال نعم، وسأذهب معك”.

نبيل عبد المقصود أستاذ علم السموم وعلاج الإدمان بكلية طب القصر العيني، والأخصائي الأول فِيْ علاج السموم والمخدرات. خلال مسيرته المهنية والأكاديمية حصل على سلسلة من الشهادات المهمة، خاصة فِيْ علم السموم من الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم فِيْ علم السموم من جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية من مناصب مهمة.

وتفاعل عدد كبير من الجماهِيْر الحاضرة فِيْ الحفل مع أغاني وتصفِيْق لشيرين عبد الوهاب، لكن البعض تعرض لانتقادات من قبل البعض الذين شهدوا انخفاضًا فِيْ حضور شيرين وأدائها.