شيرين تتخذ خطوة جديدة بمسيرتها.. ومنى الشاذلي تعتبره خبر الموسم

صدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهُور بإعلانها عزمها استكَمْال تعليمها بأكاديمية الفنون بعد انقطاع طويل.

وهنأ عبد الوهاب الشاعر أيمن بهجت قمر، بعد حصوله مؤخرًا على درجة البكالوريوس، عَنّْ عمر يناهز 48 عامًا، مشيرًا إلَّى أنه شجعها على إكَمْال تعليمها.

وقالت الفنانة المصرية فِيْ برومو برنامج “معكَمْ” مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي “مبروك لأيمنتي حصولي على درجة أيمن بهجت قمر شجعَنّْي على استكَمْال تعليمي.

أكدت شيرين عبد الوهاب، فِيْ برومو البرنامج، أنها بصدد التعاون مع أيمن بهجت قمر فِيْ أغنية مشتركة جديدة.

كَمْا كشفت، عبر جلسة أسئلة على حسابها على Instagram، أنها لم تكَمْل دراستها فِيْ أكاديمية الفنون، لأنها كانت تخشى تقديم الأغاني والحفلات للجمهُور، موضحة أن الحياة منعتها من الدراسة.

وقال إن هناك العديد من النجوم الذين تركوا دراستهم فِيْ بداية مشوارهم الفني، لأنهم كانوا مشغولين ببناء مستقبلهم الفني، لكن بعد سنوات تمكنوا بعزمهم من إكَمْال دراستهم، وأبرز مثال ومنهم الشاعر أيمن بهجت قمر الذي نال شهادة البكالوريوس بعد أكثر من 33 عاما.

ورحب متابعو الفنانة المصرية بهذه الفكرة، مؤكدين أنها يجب أن تتغلب على أزمتها وأن تجد طريقها بشتى الطرق والوسائل، وأولها استكَمْال تعليمها.

من ناحية أخرى بادر الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني السابق والطبيبة التي تعالج النجمة شيرين عبد الوهاب لتوضيح حَقيْقَة حالتها الصحية بعد بعض الارتباط. تخصصه الدقيق كأستاذ فِيْ علم السموم والإدمان، وإعلانه عَنّْ مساعدته فِيْ العلاج، وأكد أنه كان هناك لدعم المغنية المصرية فِيْ مهرجان قرطاج بتونس “كصديق وإنسان” قبل أن يصبح طبيباً.، ووجوده معها لا يعَنّْي أنها تعاني من “إدمان المخدرات المهدئة” كَمْا روج البعض.

وأضاف خلال مقابلة هاتفِيْة لبرنامج “حضرة المواطن” “لقد نسوا شيئًا مهمًا للغاية وهُو أني إنسان وشيرين هِيْ، ربنا أعطاها من بركاته وهُو صوتها”. . وحلقها، وأنا أعتبرها قوة ناعمة يجب أن تستخدمها هِيْ والنجوم الآخرون “.

واختتم حديثه بالإشارة إلَّى أن شيرين عبد الوهاب بعيدة كل البعد عَنّْ الإدمان، ولا ينبغي إدراجها فِيْ هذه النقطة ؛ لأنه لا علاقة له بالإدمان على الإطلاق، مشيرًا إلَّى أنه لا ينبغي تناول الموضوع بطريقة سلبية، خاصة بعد أن ظهرت شيرين على المسرح وأبهرت الجمهُور بهذه الطريقة.