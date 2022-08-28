شيرين تتهم حسام حبيب بخيانة الأمانة.. وتقاضيه مجددًا

ردت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على اتهامات طليقها السابق حسام حبيب بسرقة أغاني ألبومها الجديد، وتقديم شكوى رسمية ضدها إلَّى النيابة العامة.

نص البلاغ، الذي قدمه محامي شيرين ياسر قنطوش، على أن “المدعي والمدعى عليه كان لهما علاقة زواج قانونية، وخلال تلك العلاقة طلب المدعى عليه أن يكون هُو الشخص الذي يتفاوض نيابة عَنّْ المشتكي فِيْ جميع أعماله الفنية من اختيار كلمات الأغاني والتأليف وإجراءات التكليف بالترجمة. حول تلك الأغاني لصالح المشتكي أحد مؤلفِيْها.

وتابع “عَنّْدما يختار الشاكي أغنية معينة، يتفاوض الشاكي مع مؤلف الكلمات والملحن بشأن أجرهما مقابل تنازل لصالح المشتكي”.

وشدد على أنها “كانت تكتب شيكات من حسابها الشخصي لصالح المؤلفِيْن والملحنين بالمقابل، بحيث تم التخلي عَنّْ تلك الكلمات والألحان لصالحها بعد نشوب خلافات بين المشتكية والمدعى عليها، مما أدى إلَّى الطلاق والفسخ. للعلاقة الزوجية.

ويضيف البيان متهماً حسام حبيب بالاحتيال “تفاجأت المشتكية بأن المدعى عليها حصلت على تنازلات من ملحنين ومؤلفِيْن لصالحها ونيابة عَنّْها، رغم أن المشتكية هِيْ التي دفعت هذه التنازلات من حسابها الشخصي. “

وأضاف “إن دور المتهم يقتصر على التفاوض مع المؤلفِيْن والملحنين فقط، وهذا الفعل الذي يرتكبه المتهم جريمة مخلة بالشرف، لأنه خان الأمانة والثقة التي وضعها عليه الشاكي، ووثق به”. كزوج له، وخيانة تلك الثقة، وتكلف بالتخلي عَنّْ الأغاني باسمها ولصالحها، والاستيلاء عليها ونقل ممتلكاتها إليها، على الرغم من أن المشتكية دفعت قيمة الأغاني والألحان بمالها الخاص. . “

وأوضح الاتصال أن الأغاني هِيْ “غاب الفرخ” من كلمات إبراهِيْم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية “أنا أنتفِيْت” من كلمات إبراهِيْم علي وألحان نديم جمال.

كَمْا تضمنت أغنية “من غيره” من كلمات محمد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية “عدي الكل” من كلمات أحمد محمد.

بالإضافة إلَّى أغنية “حبيبي فِيْن” من ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية “كنت فِيْن” من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد إبراهِيْم.

وطالبت البلاغ بما يلي “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فِيْما يتعلق بما ورد فِيْ البلاغ المذكور، والتحقيق فِيْ الواقعة كتحقيق قضائي، وملاحقة المتهم جنائياً بجريمة الإخلال بالأمانة، ومصادرة أصول المدعي. . ” مال.”

جاء ذلك بعد إعلان الفنان حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلانه عَنّْ تحضير أغنية جديدة بعَنّْوان “غاب الفرح”.

وقال حبيب، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن أغنية “غاب الفرح” تخصه، وهناك امتياز للمؤلف والملحن باسمه لجمعية المؤلفِيْن والملحنين.

وأكد حسام حبيب أن شيرين عبد الوهاب استولت على مصنف ليس ملكها قامت بنشره واستغلاله وترويجه.

وأكد أنه سيتقدم بشكوى ضدها أمام النيابة العامة لاستحواذها على أغانٍ من ألبومه الذي يملكه، حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك للحصول على حقوقه.

من جهته، علق الشاعر إبراهِيْم شتا، صاحب كلمات الأغنية، عبر حسابه على “فِيْسبوك” قائلاً “أغنية” غاب الفرح “مُنكرة رسمياً باسم حسام حبيب، وبالفعل تم نقشها. . فِيْ ألبومه الجديد بصوته، وكذلك أغنية “أنا مطفِيْ” تنطبق على نفس الموقف. .