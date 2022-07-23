شيرين تثير بلبلة بانتفاخ بطنها بوضوح.. والجمهُور حامل بشهرها الأخير

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهُور بآخر ظهُور لها، ظهرت فِيْه مع صديقاتها، حيث ظهرت بوزن واضح، واتفق المتابعون على أنها حامل وليس بسبب مرض القولون كَمْا ذكر سابقاً.

وأكد متابعون فِيْ تعليقاتهم أن الورم الموجود فِيْ بطن شيرين لا يمكن أن يكون بسبب مرض القولون بأي شكل من الأشكال، ولكن لأنها حامل فِيْ شهرها التاسع، وتريد الفنانة القضاء على هذه المشكلة، خاصة أنها انفصلت عَنّْ زوجها. الفنان حسام حبيب، ودخل معه فِيْ خلافات كبيرة.

وأوضحوا أن الفنانة ستظهر بعد فترة لتؤكد أنها أنجبت وأنها أخفت حملها لأسباب معينة، وستدلي بتصريحات جديدة عَنّْ حياتها، بعد أن تحدثت عَنّْ أزمتها الأخيرة مع زوجها السابق حبيب.

وقال كثير من المتابعين إن الفنانة كانت فِيْ شهُور حملها الأخيرة، مستشهدين بحالتها وحالة أقاربها الذين عانوا من مرض القولون، ولم تظهر حالة انتفاخ فِيْ البطن بهذه الطريقة كَمْا فعلت شيرين عبد الوهاب.

وكتب متابعة “لقد عانيت من القولون وليس لدي مشكلة معي من هذا القبيل. إنها صافِيْة تمامًا فِيْ شهرها التاسع من الحمل”.

وأيدتها سيدة أخرى قول الشيء نفسه، قائلة إنها تعاني من مرض القولون، ولم تصب بجروح مثل شيرين، مشيرة إلَّى أن الفنانة المصرية حامل فِيْ شهرها الماضي.

وكانت شيرين قد علقت على الصورة التي وثقتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “أغلى الناس على قلبي”.

وفِيْ وقت سابق، أثارت الفنانة المصرية الجدل فِيْ أكثر من مناسبة بسبب وزنها الزائد وكونها حامل، لكنها خرجت عبر خاصية “اسأل” على صفحتها على إنستجرام ونفت ذلك.

وكشفت شيرين أن هذا الانتفاخ فِيْ منطقة البطن ناتج عَنّْ جرثومة أصابت القولون، مما تسبب فِيْ كل هذا الانتفاخ.

فِيْ غضون ذلك، هاجمت الفنانة زوجها السابق قبل أيام، خلال اتصال هاتفِيْ ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، ووجهت إليه اتهامات عديدة، وفتحت قضية. رفع ضده لاسترداد حقوقه منه.

ولم يرد زوجها السابق حسام حبيب بأن ما زعمته كذب وأنه سيواجهها بالدليل والأدلة وليس التعاطف العلني ويتخذ الإجراءات القانونية بحقها.

لكن الفنانة المصرية كانت أمامه وتقدمت بشكوى إلَّى النيابة العامة ضده، متهمة إياه بالاحتيال عليها بمبلغ يصل إلَّى 172 ألف دولار.