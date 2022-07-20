شيرين تستخدم ألفاظا خارجة فِيْ أقوى هجوم على حسام حبيب منذ انفصالهما

أطلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب النار على طليقها الفنان حسام حبيب، وأطلقت تصريحات شديدة ضده على الهُواء لأول مرة منذ إعلان الخلاف والانفصال.

واعترفت شيرين بأنها كذبت على الجمهُور بشأن العديد من الأمور المتعلقة بعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، واضطرت للرد على أسئلة عبر Instagram للدفاع عَنّْه، لأن الجمهُور اتهمه بسرقة أموالها.

أكدت شيرين عبد الوهاب، خلال مقابلة هاتفِيْة مع لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن حسام حبيب لم يكن يأخذ منها نقوداً بيدها، بل كانت تساعد والدته وشقيقته مالياً، فضلاً عَنّْ أنه دفع مصاريف عائلته. منزل لأنه كان يساعدها.

وأضافت “أنا كذبت رغم أنني لا أحب الكذب … لقد كذبت فِيْ أشياء كثيرة لأنني ابنة البضاعة ولأنني أرفع صورة الإنسان رغم أنه يمكنه الذهاب فِيْ أي يوم للزواج”. . ” من عائلة أخرى … على الأقل تتزوج وتتخلص منه. إذا واصلت القول إنه وحش، فلن يعرف كَيْفَ يتزوج.

وأكدت الفنانة المصرية أنه عَنّْدما قصت شعرها كان هناك طلاق بائن، لكنها قررت بعد ذلك منحه فرصة جديدة، وعلقت “الزواج علاقة مقدسة للغاية وعليك العمل عليه. الأغاني التي أحبها مع الشيكات التي تم إجراؤها لي لضمان أن الأغاني ستكون جامحة “.

وأوضح أن محاولات العودة باءت بالفشل، خاصة بعد أن نكث بوعوده وعاد لمشاكله المعتادة كشخص يحب التملك.

أشارت شيرين عبد الوهاب إلَّى الحياة التي عاشتها خلال فترة علاقتها به، مشيرة إلَّى أنها كانت تعيش مع شخص أسود القلب، عاطلة عَنّْ العمل، تقضي معظم الوقت فِيْ المنزل، وهذا ما دفعها للحبس. فِيْ غرفتك لمدة 24 ساعة.

وتابعت “كنت مخطئًا بشأن نفسي، لكن ليس من العار أن المشاهِيْر متزوجون ويحاولون الاحتفاظ بمنزلها. اعتقدت أنني كنت أحتفظ بمنزلي، لكنه لم يكن منزلًا. كان هذا مصيدة فئران. العيش “حياة الفأر الذي يسير فِيْ الفخ ليأكل قطعة من الجبن” حتى يموت “.

وتابع “وجدته يتهمني بأنني خنت وبقيت مثل أمي، وأنه يريد من يتفاخر به أمام الناس، ليظل حلوًا ومهذبًا، بالإضافة إلَّى المعارك التي كانت فِيْها ضربات و احتكاك. الأرض وإهانة عمر، التي لا يقبلها أحد عَنّْ أنفسهم “، يوضح” عَنّْدما وصلتني، اتصلت به وأخبرته أن عديلة كانت فرصة “. مرة أخرى، بشرط أن يبقى فِيْ بيت غير منزلي، وألا تتعرض بناتي لأي مشاكل نفسية، وأن تستمر حياتنا بمفردها ويعود إلَّى العمل.

وتابعت شيرين عبد الوهاب قائلة “كان يذلني فِيْ كل وظيفة يقوم بها. كلما كان الجو حاراً فِيْ البلد، كنت أتلعثم فِيْ المنزل”.

Agregó que él la acusaba hoy de robarle el auto que ella había escrito a su nombre, ya que aprovechó su tiempo en la Costa Norte con sus dos hijas y le robó el auto que, según su promesa, debía escriba un poder notarial de venta a اسمي.

وأكد “كنت على رأس واجهة المستخدم وكنت لا أزال بينما كان محبطًا ولا أعرف كَيْفَ أقوم وأحاول النزول وتحليلي لما حدث بيننا”.

واعتذر مرة أخرى قائلا “أنا آسف لما فعلته بنفسي وبناتي، وأعتذر لجمهُوري الذين رأوا كل حاجة وقالوا إنها لا علاقة لها بالواقع، وغنيت بعد قص شعري لأن بناتي لم يتزوجوا

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها ستعود قريبًا بالعديد من الأعمال الفنية ووجهت رسالة للجمهُور قائلة “إذا رأى حسام حبيب فهُو يتبول وينقلب عليه”.