شيرين تصدر بيانا بشأن حسام حبيب وحسن أبو السعود

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للموسيقي الراحل حسن أبو السعود، قائلة إن ذكر اسمها خلال تصريحاتها بشأن طلاقها الفنان حسام حبيب كان “خطأ غير مقصود” وإنها لها كل الاحترام والتقدير لأسرته.

وأضاف عبد الوهاب فِيْ تصريحه أن تصريحاته على الهُواء مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء الماضي، بشأن علاقته بمسيرة حبيب الزوجية والمهنية، “حقائق وحقائق ستثبت صحة كل ما يقال”. “

وأوضح أنه بهذا المعَنّْى تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه الوقائع التي تمثل عدة “جرائم” بحق حسام حبيب، من خلال تعيين مكتب محاماة يتولى الأمر برمته.

ودعت شيرين عبد الوهاب الصحفِيْين والإعلاميين إلَّى عدم التواصل معها فِيْ قضايا تتعلق بزوجها السابق، إذ من الآن فصاعدا ستركز فقط على عملها وتترك الإجراءات القانونية للمحامي، واختتمت بيانها لدي ثقة كاملة به وبقضاء مصر العادل لاستعادة حقوقي “.

وبدورها أعلنت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود قبولها اعتذار شيرين، وقالت ابنة حسن أبو السعود فِيْ تصريحات صحفِيْة إنها تقدر ما تمر به المطربة بسبب ظروف طلاقها. وأزمتها مع حسام حبيب التي تقبل اعتذاره عَنّْها.

وأشارت ابنة الموسيقار الراحل إلَّى أنها شعرت بالغضب الشديد عَنّْدما علمت بتصريحات شيرين أهان فِيْها والدها، خاصة أن والدها توفِيْ بسبب زيادة الوزن.

وكان الفنان المصري قد تزوج حسام حبيب عام 2022، وتلا ذلك شائعات عَنّْ الخلاف والانفصال، حتى تم الطلاق الرسمي نهاية العام الماضي.

لكن الطلاق لم يغلق باب الخلاف، ففِيْ مايو الماضي، ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنان حسام حبيب، للمثول أمام النيابة العامة، على خلفِيْة اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، واستجوبته فِيْ تقرير شيرين عَنّْ محاولته الاعتداء عليها.

أفرج عَنّْه النيابة بكفالة بعد نزاع بينهما. وأطلق حبيب العَنّْان لمفاجأة حينها، أعادت الفنانة إلَّى عصمة عَنّْ الخطأ بعد أسبوعين من الطلاق، فِيْ أحداث مفاجئة أثارتها تحقيقات النيابة المصرية.

وأثارت مداخلة شيرين عبد الوهاب ردود فعل متباينة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوا التعليقات المتكررة لـ “أخطاء” الفنانة المصرية، وأرجع البعض ذلك إلَّى “اضطراب نفسي” يمر به الفنانة، و العديد من التعليقات انتقدوا الكلمات القاسية. لزوجها السابق. تعاطف البعض معها لأنها مرت بتجربة صعبة.