شيرين تفاجئ متابعيها بصورة مع “أجدع راجل فِيْ مصر”

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها بتوليها إدارة أعمالها التجارية محمد فؤاد الملقب بـ “ميمي”، بدلا من سارة الطباخ التي تولت إدارة أعمالها من فبراير حتى نهاية يوليو.

نشرت شيرين عبد الوهاب صورة من لقاءها بـ “ميمي” مدير أعمال تامر حسني السابق، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، كتبت “مع مديرة أعمالي ميمي عراب مصر”.

إعلان شيرين عبد الوهاب عَنّْ تولي ميمي إدارة أعمالها كان تفسيرا لما تم نشره صباح اليوم، بعد أن نشرت صورة التقت بها مع مدير أعمالها السابق ياسر خليل، بعد سنوات من الخلافات العاصفة والأزمة التي من بينها، وعلق الفنان أحمد صلاح حسني المؤلف أيمن بهجت قمر والموزع طارق مدكور “أقرب الصحابة”.

كَمْا أحببت معجبيها لوظيفتها الجديدة بنشرها صورة عبر خاصية القِصَّة على “إنستجرام” وهِيْ تجلس على شاطئ البحر وتتأرجح أمام الأمواج، وعلقت عليها قائلة “قريباً”.

لفتت الفنانة شيرين انتباهها بظهُورها داخل أستوديو التسجيل، دون أي مكياج، بعيون منتفخة ووجه ممتلئ، مرتدية فستان أسود كشف عَنّْ زيادة ملحوظة فِيْ وزنها.

وتعليقات المعجبين الذين أشادوا بهذا التعاون، بعد حصول “ميمي” مؤخرًا على جائزة أفضل مدير أعمال لعام 2022 فِيْ حفل توزيع جوائز MEMA.

انفصل محمد فؤاد عَنّْ النجم المصري تامر حسني عام 2015، بعد أكثر من 10 سنوات من النجاح بينهما.

فِيْ ذلك الوقت، أشارت الصحف المصرية إلَّى أن ميمي قررت الانفصال عَنّْ تامر حسني، والدخول فِيْ أعمال جديدة وتأسيس شركة لإدارة أعمال المطربين المختلفِيْن.

من ناحية أخرى، تستعد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة، بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير تيماء، وألحان عمرو مصطفى.

رغم عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للعمل مع الملحن المصري عمرو مصطفى، على عدة أغاني وطنية سابقة، تفاجأ الجمهُور بعودة التعاون بينهما رغم الخلافات التي نشبت بينهما فِيْ السنوات الأخيرة.