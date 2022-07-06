كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عَنّْ عدم إيمانها بمفهُوم “السعادة الدائمة والرتيبة”، معتبرة أن السعادة الحقيقية تكَمْن فِيْ لطف الإنسان تجاه بعضه البعض وتجاه الحيوانات.

قالت شيرين رضا لماري كلير أرابيا، إحدى أبرز المدافعين عَنّْ حقوق الحيوان فِيْ مصر “يحزنني أن أرى مدى قسوة بعض الناس على الحيوانات … لقد شعرت بالتعاطف والشفقة تجاه الحيوانات، وأنا أنقذهم منذ أن كنت طفل.”

وحول فكرة الحملات التي قادتها شيرين رضا لدعم ملاجئ الحيوانات، قالت “أنا سعيدة جدًا لكوني ناشطة ومدافعة عَنّْهم. لقد جعلني حبي للحيوانات أشعر براحة تامة طوال حياتي”. ناهِيْك عَنّْ أن الحيوان يملأ الفراغ العاطفِيْ فِيْك، ويتعاطف معك ويستشعر ما تشعر به، سواء كنت سعيدًا أو حزينًا “.

وأكدت النجمة المصرية أن الشهرة والمال لا يجلبان السعادة، مضيفة “أعلم أن هذه إجابة مبتذلة للغاية، لكن هذه الأشياء لم تجلب لأحد السعادة أبدًا”.

وأشارت الفنانة شيرين رضا، إلَّى أنها لا تسعى إلَّى “القبول العام” من خلال آراءها وأعمالها التي تقدمها، وأوضحت أن “هذه النقطة ليست من مكونات السعادة”. على العكس من ذلك، أعتقد أنها يمكن أن تكون مصدر حزن لصاحبها لأن الرأي العام يتغير باستمرار. ونتيجة لذلك، يمكن أن يفقد المرء هُويته و “ربما” يصبح ذكرى، “وأضاف” أريد أن أتذكرني كشخص اعتنق الحياة ومد يد العون عَنّْد الحاجة “.

فِيْ مقابلتها الصحفِيْة تحدثت شيرين رضا عَنّْ جدلها بسبب تصريحاتها الجريئة، معتبرة نفسها “منفتحة” وصادقة فِيْ الحديث عَنّْ رأيها، وعلقت “يمكن للناس أن يسيء فهمي لأنني منفتحة وصادقة فِيْ مقابلاتي الصحفِيْة والتلفزيونية، عَنّْدما أقول ما أؤمن به، وهُو ما يسبب لي المتاعب أحيانًا. هذا هُو الثمن الذي يجب أن أدفعه! “

وحول القرارات التي تأسف لها أكثر، قالت شيرين رضا “كل قرار يتخذه الإنسان فِيْ حياته له سبب ونتيجة. شعرت ببعض الذنب عَنّْدما ابتعدت عَنّْ التمثيل فِيْ مرحلة ما لأنني أحب هذه المهنة وأؤمن بالرسالة النبيلة التي ينقلها الفن، لكني أجد الفرح والسعادة فِيْ كل مرحلة من مراحل حياتي “.