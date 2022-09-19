شيرين صحة عادل إمام زي الفل.. ووقت ميرفت أمين لا يسمح لها بالرد على مكالمتي

أكدت الفنانة المصرية شيرين أن عوامل مختلفة تؤثر الآن على إنتاج الدراما والأفلام، مشيرة إلَّى أن المنتج كان يبحث عَنّْ الممثل الأنسب لأداء الدور، لكن الأمر مختلف تمامًا فِيْ الوقت الحاضر.

وأضافت شيرين فِيْ مقابلة حصرية مع “العرب اليوم” “لا مانع من المشاركة فِيْ سباق رمضان 2023 إذا عرضوا عليّ دورًا يناسبني، لكنني سأرفض المشاركة إذا لم يفِيْدني الدور ولا أفِيْده”. لا أضيف إلَّى ملفِيْ الفني، ما يدفعَنّْي لمواصلة العمل أمام التلفزيون “. .

وأشارت الممثلة المصرية إلَّى أنها لا تفكر فِيْ الوقوف بجانب ممثل معين، لأن الشيء الوحيد الذي يقلقها هُو تجسيد دور يعكس الحاضر الذي نعيش فِيْه، وعلقت قائلة “للأسف نجد الممثل يلعب دور الأب.، أخي وابنه، كَمْا لو كنا نقدم مونودارما على خشبة المسرح “.

وتحدثت شيرين عَنّْ النجاح الكبير لفِيْلم “بخيت وعديلة” فِيْ أجزائه الثلاثة، مشيرة إلَّى أن الأصداء الإيجابية والسطوع كانت نعمة من الله.

وكشف أنه فور انتهاء الجزء الثالث بعَنّْوان “Hello America” ​​، عرض على الممثل عادل إمام تحضير جزء رابع يظهر فِيْهما وهما متزوجان، لكن الفكرة لم تترجم على الورق.

وعَنّْ تواصلها مع الزعيم، قالت شيرين إنها على تواصل دائم معه، وأن صحته “مثل الفِيْل”.

وجهت شيرين رسالة دعم إلَّى زميلتها ميرفت أمين، بعد تعرضها لحملة تنمر غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورتها التي تظهر عمره خلال تعازي المخرج علي عبد الخالق، وقالت “أنت جميلة. وروحك حلوة ولا تهتم بأحد “.

وأشارت شيرين إلَّى أنها حاولت الاتصال بميرفِيْت أمين، لكن وقتها لا يسمح لها دائمًا بالرد عليه، لكنها تتوق للتشاور من خلال الأستاذ عمر عبد العزيز الذي يسكن بجانبها.

فِيْ غضون ذلك، أعربت الفنانة المصرية عَنّْ سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان السينما والتلفزيون اللبناني، قائلة “أنا فخورة بتكريم لبنان من قبل مهرجان السينما والتلفزيون لأنها ولدت دائما من رحم الأحزان”. والأفراح، ولبنان يمر بمرحلة صعبة للغاية، ورغم ذلك هناك محاولات لنشر الطاقة الإيجابية “.