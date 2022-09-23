شيرين عبد الوهاب برفقة محمد صلاح فِيْ أحدث ظهُور

يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تمكنت من تجاوز أزماتها العديدة الأخيرة وزادت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها لفترة طويلة بسبب انفصالها عَنّْ زوجها حسام حبيب وما نجم عَنّْ ذلك من خلافات بينهما.

فِيْ الفترة الحالية تريد صاحبة “أنا لازم أعيش” مشاركة أحدث إطلالاتها مع معجبيها سواء مع عائلتها أو أصدقائها، بالإضافة إلَّى الإعلان عَنّْ أحدث أعمالها الفنية والحفلات التي تؤديها من حين لآخر بمختلف. البلدان. .

القمر مكتمل

نشرت شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات الماضية، صورة جديدة لمواطنتها نجم ليفربول محمد صلاح، الموجود حاليا فِيْ معسكر مغلق، برفقة منتخب كرة القدم المصري، للمشاركة فِيْ المباراة الودية بين الفراعَنّْة ومنتخب النيجر. . فِيْ تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة.

وظهرت شيرين إلَّى جانب محمد صلاح فِيْ الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وهِيْ تبتسم، وعلقت عليها قائلة “القمر لم يكتمل” حيث حظيت الصورة بتفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين قلبوها رأساً على عقب لنشرها. منصات مختلفة. .

وتجدر الإشارة إلَّى أن هناك علاقة صداقة قوية بين محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب، فقالت الأخيرة ردًا على سؤال تلقته عبر ميزة السؤال على قِصَّة إنستجرام، حيث قالت “هل تعتقد أن محمد صلاح يستحق الهجوم الذي تعرض له خلال هذين اليومين ”.

ردت شيرين بقولها محمد صلاح خط أحمر بالنسبة لي، وأنا ممن يعرفون قيمة محمد صلاح جيداً، لذلك هذا سؤال أكبر منه، وبالمناسبة ما زلت. إرسال رسالة يسأل فِيْها علياء.

نشاط فني ملحوظ

عاشت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث قدمت مجموعة من أحدث أعمالها الغنائية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعتبر عودة قوية لها فِيْ المشهد الفني، ومنها أغنية “حسمت العلي”. نوم، القمص، كلهم ​​غيورون.

وفِيْ وقت سابق، كشف عَنّْ استعداده للعودة للتمثيل، قائلا فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام “سأعود للتمثيل وأعد فِيْلم كوميدي مع أيمن بهجت قمر، إلَّى جانب العديد من الأغاني من الفترة المقبلة”.