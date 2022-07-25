شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغين جديدين ضد والد حسام حبيب

رفعت الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغين للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، بعد أن أساء إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فِيْ البلاغ الأول الذي قدمه المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب “المدعى عليها والد من يسمى حسام حبيب بعد طلاق ابنها من المشتكي، وفِيْما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها”. مؤخرا، رد على تعليق نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك” على حساب امرأة تدعى انتصار أحمد، كتبت كتيبا موجها إلَّى حسين حبيب، وقالت له “جئت لأقول عَنّْ فورسيزونز وأبقى الأرضية المغطاة “. قالت إن هناك مشكلة مع فندق فورسيزونز وأراد أن يطلقها، وأنها دخلت الغرفة وحلق شعرها وقالت إنه يضربها ويسحبها على الأرض. هل كل هذا الكلام افتراء

وتابعت إفادة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد والد زوجها السابق حبيب “ثم ردت المشتكية على ذلك النشر بكلمات وتلميحات مما يسيء إلَّى صاحبة الشكوى منذ أن قررت ذلك بقولها لم تكن ضيفة فِيْ الفندق وكانت غائبة عَنّْ المنزل، ولا يعلم أطفالها ولا أهلها ولا زوجها أين هِيْ، وعَنّْدما علم بمكان وجودها، لماذا ضربها وسحبها شعرها ووضعتها فِيْ ثوب نومها وتقول انها طلقتني قولي لي انك مطلقة لما لا كل هذا رغم انها تتحدث عَنّْ شخص عاقل وهادي الذي رآه يطليق. هِيْ تكَمْل القِصَّة ولماذا تخبرنا اننا لسنا اغبياء وبعدها نأخذها الى البيت ونحصل على اذن طلقها ما السبب اكيد انه يفعل كل هذا فِيْ مصيبة لكنه لا يذل. أي أحد ثم رحل .. الشيخ زايد وذهب إلَّى والدته وهُو ثم علمنا أنها حلقت شعرها بعد يومين من الطلاق وقامت بتمثيلية مع نضال الأحمدية، التي أعطتني أشخاصًا، أتذكرهم أصدقائي، وكانوا يسجلون الدردشة التي كانت بيننا مفترضًا، كان هذا شخصيًا. الرأي، ولكن ليس للنشر. أنت تقيم مع أصدقائك، وليس من أجل الرأي العام.

وتابع البيان “بعد ذلك كتبت المدعى عليها التدوينة على حسابها الشخصي والتي تضمنت كلمات وتلميحات تسيء إلَّى سمعتها وشخصها وعائلتها، وتؤدي بها إلَّى ازدراء أهل بلدها حتى أهل بلادها. بلدها سمعة المشتكية وازدراءها بين أقاربها ”.

وصلت تفاصيل الاتصال الثاني، أن حسين حبيب أهان الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا عَنّْها “إنها فاسقة ومتعجرفة وقوية وتشويه سمعة الناس وتسيء إلَّى الدين، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون”. وسوف يضر بسمعة المشتكية ويضر بها هِيْ وأسرتها “.

شيرين عبد الوهاب تناولت مؤخرا تفاصيل خلافها مع زوجها السابق فِيْ مقابلة هاتفِيْة أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي. تتهمه بمحاولة تدميرها، معتبرة أنها شخص يحتاج إلَّى علاج نفسي، لأنه يريدها فقط أن تكون أمامه، ولا يستطيع أن يراها ناجحة أو سعيدة، حيث كشفت أنها تعرضت للضرب الشديد والإهانة من قبله.