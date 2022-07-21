شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بشكوى للنيابة العامة ضد زوجها السابق حسام حبيب، بتهمة الاحتيال عليها بما يصل إلَّى 172 ألف دولار.

وقال محامي الفنانة “صاحبة الشكوى والمتهم كانت لهما علاقة زواج قانونية، وخلال تلك الفترة طلبت منه شراء سيارة فاخرة، وكلفت المتهم كزوجها بحمل ما يلزم لاستكَمْال إجراءات الشراء، واتفقت على ذلك. مع المعرض الخاص بسعر شراء السيارة، وهُو 3250 دولارًا، تم الاتفاق مع المعرض على أن المدعية ستحول هذا المبلغ من حسابها الشخصي إلَّى حساب المعرض “.

وأضاف المحامي “تفاجأت المشتكي بتحويل المبلغ كاملاً إلَّى حساب المعرض، وتسلم المدعى عليه أوراق السيارة وألغى جميع أوراقه باسمه، واستخرجت رخصة السيارة باسمه، وتحولت إليه. الملكية باسمه “.

وبحسب التقرير، “عَنّْدما علمت المشتكية بهذه الحَقيْقَة دون إذنها أو موافقتها، أقنعها أنهما شخص واحد بسبب العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بينهما فِيْ ذلك الوقت، ووافقت على دفع ثمن السيارة . . “

وأوضح المستشار القانوني لشيرين “عَنّْدما اندلعت خلافات زوجية بينهما مؤخرًا وأصبح من المستحيل على الأسرة أن تستمر بينهما واتفقا على الطلاق، وتم الطلاق، طلبت منه نقل الملكية أو دفع ثمنها”. لكنه رفض وتأخر ولم يدفع قيمة السيارة أو ينقل ملكيته إليه كَمْا تم الاتفاق عليه من قبل.

وتابع “أدركت المشتكية أنها تعرضت للاحتيال، حيث دفعت كامل قيمة السيارة بأموالها الخاصة، وحولت المبلغ من حسابها المصرفِيْ الشخصي إلَّى حساب معرض السيارات. وجود مانع معَنّْوي، العلاقة الزوجية بينهما فِيْ ذلك الوقت، لم تطلب منه دفع قيمة السيارة أو نقل الملكية لديه الوقت الذي علم فِيْه بالحادث، وبعد الطلاق بدأ المماطلة والتأخير فِيْ دفع قيمة السيارة.

وأوضح “إن استخدام المدعى عليه لأوراق المعرض واستكَمْال إجراءات نقل ملكية السيارة إلَّى اسمه، يمثل وسيلة للاحتيال على الشاكي، والاستفادة من العلاقة الزوجية بين الاثنين، والاستفادة منها. من هذا لإتمام عملية الاحتيال على الشاكي وحجز السيارة.

وطالب المحامي فِيْ البيان بمنع السيارة من القيادة فِيْ وحدة المرور لحين انتهاء التحقيقات.

كانت شيرين عبد الوهاب قد تناولت، مؤخرًا، تفاصيل خلافها مع زوجها السابق إحسام حبيب، فِيْ مقابلة هاتفِيْة أجرتها مع المنفذ الإعلامي لميس الحديدي.

اتهمت شيرين زوجها السابق بمحاولة تدميرها، معتبرة أنها شخص بحاجة إلَّى علاج نفسي لأنها تريد فقط أن تكون أمامه، ولا تستطيع رؤيتها ناجحة أو سعيدة.

كَمْا كشفت عَنّْ تعرضها للضرب المبرح والسب من قبله.

ولفتت شيرين إلَّى أن حسام حبيب شخص مزاجي للغاية وتسبب فِيْ خسارة أهلها وأقاربها، وجعلها تشعر أن العالم كله كان يتآمر عليها.