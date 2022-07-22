شيرين عبد الوهاب تستجم مع شقيقة زينة على شاطئ الساحل الشمالي

تحاول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الابتعاد قليلاً عَنّْ الأضواء، للتخفِيْف من حالتها النفسية الصعبة بعد أزمتها مع طليقها حصاب حبيب، حيث ظهرت أثناء استرخائها على أحد الشواطئ الشمالية. كوستا مع صديقتها المقربة ياسمين شقيقة الفنانة زينة.

وقرر عبد الوهاب أن يقضي إجازته هناك مثل العديد من المشاهِيْر والنجوم المصريين المتواجدين بالساحل الشمالي لقضاء بعض الوقت قبل العودة لاستكَمْال أنشطتهم وأعمالهم الفنية والدرامية.

كَمْا أكدت الفنانة المصرية أنها ستعود بقوة لمحبيها لمواصلة نشاطها الفني وتعويضهم عَنّْ السنوات القليلة الماضية بعد غيابها، بسبب خلافات مع حبيبها السابق حسام حبيب.

كانت شيرين عبد الوهاب قد أدلت بتصريحات مروعة ضد زوجها السابق حسام حبيب، بشأن علاقتها الزوجية والمهنية معه خلال سنوات علاقتهما. .

كَمْا تقدمت الفنانة المصرية بشكوى للنيابة العامة، ضد حبيب، بتهمة الاحتيال عليها بمبلغ يصل إلَّى 172 ألف دولار.

وقال محامي الفنانة “صاحبة الشكوى والمتهم كانت لهما علاقة زواج قانونية، وخلال تلك الفترة طلبت منه شراء سيارة فاخرة، وكلفت المتهم كزوجها بحمل ما يلزم لاستكَمْال إجراءات الشراء، واتفقت على ذلك. مع المعرض الخاص بسعر شراء السيارة وهُو 3250 دولارًا، تم الاتفاق مع المعرض على أن المدعية ستحول هذا المبلغ من حسابها الشخصي إلَّى حساب المعرض “.

وأضاف المحامي “تفاجأت المشتكي بتحويل المبلغ كاملاً إلَّى حساب المعرض، وتسلم المدعى عليه أوراق السيارة وألغى جميع أوراقه باسمه، واستخرجت رخصة السيارة باسمه، وتحولت إليه. الملكية باسمه “.

وبحسب التقرير، “عَنّْدما علمت المشتكية بهذه الحَقيْقَة دون إذنها أو موافقتها، أقنعها أنهما شخص واحد بسبب العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بينهما فِيْ ذلك الوقت، ووافقت على دفع ثمن السيارة . . “

اتهمت شيرين زوجها السابق بمحاولة تدميرها، معتبرة أنها شخص بحاجة إلَّى علاج نفسي لأنها تريد فقط أن تكون أمامه، ولا تستطيع رؤيتها ناجحة أو سعيدة.

كَمْا كشفت عَنّْ تعرضها للضرب المبرح والسب من قبله.

ولفتت شيرين إلَّى أن حسام حبيب شخص مزاجي للغاية وتسبب فِيْ خسارة أهلها وأقاربها، وجعلها تشعر أن العالم كله كان يتآمر عليها.