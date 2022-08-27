شيرين عبد الوهاب تصالح عمرو دياب ” أحلى حاجة فِيْ الدنيا”

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهُورها بمبادرتها للتصالح مع عمرو دياب بعد شجار دام 5 سنوات، بعدما هاجمته شيرين فِيْ زفاف عمرو يوسف.

وفِيْ التفاصيل، نشر الفنان المصري، عبر خاصية الستوري على إنستجرام، رسالة مباشرة إلَّى “الهضبة” وصفته بـ “أحلى ما فِيْ العالم عمرو دياب”.

ولم تكشف شيرين عَنّْ سبب الرسالة المفاجئة، أو ما إذا كانت هناك مصالحة بينها وبين عمرو، وحدثت القضية التي نشرتها شيرين بالتزامن مع حفل أحياها عمرو دياب، مساء الجمعة، فِيْ منطقة الشمال. ساحل. لكنه لم يوضح ما إذا كان حاضرا فِيْ الحفلة أم لا.

من جهته، وعد عمرو دياب كعادته بعدم الرد أو التعليق، فهُو دائمًا يسكت، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس شيرين تمامًا.

وعبر الجمهُور عَنّْ سعادته بهذه الخطوة التي اتخذتها الفنانة المصرية، تمهِيْدًا لانطلاقة جديدة لها فِيْ الوسط الفني، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

يذكر أن الأزمة بين شيرين وعمرو دياب اندلعت عام 2017، خلف كواليس حفل زفاف النجمة كندة علوش على الفنان عمرو يوسف.

ورغم أن شيرين وصفت تصريحاتها وقتها بأنها “زلة لسان” ومزحة، وأن اللوم كان موجها لمن صور المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت وأكدت أن كلامها عَنّْ دياب كان له أثر. نيّة. ، وردا على إغاظته لها أكثر من مرة.

وأوضحت الفنانة المصرية أسباب الإساءة للنجم عمرو دياب وقالت إنها مستعدة للجلوس معه على “اتفاق السلام”.

وأكد أن من أطلق على دياب “الهضبة” أراد أن يهِيْنه، وأنها فِيْ كل الأحوال “هرمية”، عظيمة وقوية فِيْ عالم الغناء، ولا تخشى أحدًا، على حد قولها.

بعد ذلك أوضحت شيرين سبب قولها ذلك، مؤكدة أن أحدهم أخبرها أن عمرو دياب أساء إليها فِيْ إحدى الجلسات وتحدث عَنّْها أكثر من مرة.