شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة الخلافات مع ياسر خليل.. وتروج لعملها الجديد

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عودة المياه إلَّى مسارها مع مدير أعمالها السابق ياسر خليل، بنشر صورة لها مع الفنان أحمد صلاح حسني، والكاتب أيمن بهجت قمر، والتاجر طارق مدكور.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة “أقرب رفِيْق”.

كَمْا كان معجبيها يتوقون لوظيفتها الجديدة بنشر صورة لها عبر خاصية إنستجرام وهِيْ تجلس على شاطئ البحر وتتأرجح أمام الأمواج، والتعليق عليها بقولها “قريباً”.

أعلن الشاعر أمير طعيمة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية جديدة بعَنّْوان “المترو” من كلمات طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

ونشر أمير تيماء صورة لملصق المسرحية يظهر شيرين واقفة أمام عربات مترو الأنفاق وعلق عليها قائلا “قريبا .. شيرين .. عمرو مصطفى .. نابلسي”.

يأتي هذا التعاون بعد الخلاف الذي نشب بين شيرين عبد الوهاب وأمير طعيمة، بعد سلسلة من النجاحات التي حققاها سويًا من خلال أعمال مختلفة، منها “أعصابك تلتئم”، “أعرف لماذا”، “تاج راسيك”.، “زمان”، “كلام” عينيه، “كل ما لك” وأغاني أخرى.

وتفاعل المتابعون مع الصورتين اللتين نشرتهما شيرين عبد الوهاب، معربين عَنّْ سعادتهم برؤيتها سعيدة فِيْ حياتها، خاصة بعد فترة الأزمة التي مرت بها، لا سيما نشاطها الاجتماعي الأخير الواسع، واستعادة صداقاتها القديمة وعملها السابق. مدير ياسر خلال.

وتفاعلوا مع وجود ياسر خليل معها فِيْ الصورة، بعد انقطاع دام منذ 2017، بعدما أعلنت شيرين انتهاء علاقة العمل معه وانتهاء صداقتهما بعد زواجها من حسام حبيب.

وكانوا يأملون أن تعود شيرين إلَّى نجاحاتها السابقة، لا سيما النجاح الذي شهدته خلال عملها مع ياسر خليل الذي استمر أكثر من 6 سنوات.

يغازل عدد من متابعيها إطلالة شيرين عبد الوهاب وتسريحة شعرها وهِيْ تعيش فِيْ حالة نفسية مستقرة.

وعلق أحد المتابعين “ابتسامتك جميلة جدا يا قمر فِيْ كل حالاتك، مبروك عودتك للتعامل معك ومع ياسر، والله وحده يسعد القلب”.

وسألوا عَنّْ السبب الذي دفع شيرين عبد الوهاب إلَّى حذف هذه الصورة وإعادة نشرها أكثر من مرة، وعلقوا “هذا عمار، إذا قمت بحذفها للمرة الألف، والوضع بكافة أشكاله، فأنت لونا 14. “

من جهتها، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل ختام الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي فِيْ تونس، فِيْ 20 من الشهر الجاري.