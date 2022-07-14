شيرين عبد الوهاب تعانق تامر حبيب بأحدث ظهُور.. وشائعات حملها تعود للواجهة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، برفقة كاتب السيناريو والمؤلف تامر حبيب، خلال إحدى المناسبات الاجتماعية.

التقطت صور لشيرين وهِيْ تعانق تامر حبيب، وتظهر ملامحها علامات السعادة والراحة حيث استمتعت بالأجواء الودية مع الأصدقاء.

اختارت الفنانة المصرية ارتداء قميص جينز أسود بقِصَّة فضفاضة، لكن المستخدمين لاحظوا زيادة ملحوظة فِيْ وزنها، حيث ظهرت بوجه منتفخ وجسم ممتلئ. ما أعاد شائعات حملها إلَّى الواجهة.

نفت شيرين شائعات حملها السابق من قبل زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب، بعد تداول مقطع فِيْديو لها وهِيْ تؤدي أغانيها فِيْ إحدى أفراحها التي أحياها. ظهر فِيْه وبطن منتفخ. ومع ذلك، عزت الوضع إلَّى التهاب القولون العصبي، والبكتيريا الحلزونية، والتهابات الاثني عشر، مؤكدة أنها يجب ألا تكون حاملاً.

واندلع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تأكيد حمل شيرين ومهاجمة منتقدي زيادة وزنها، بكتابة واحدة “لا تعلقوا على وزنها”.

وكتب آخر “شيرين تختنق من القلق والضغط النفسي والله أعلم .. شيرين تدمر نفسها لأن الناس لا يكتفون منها”.

وعلقت أخرى قائلة “ربما تكوني حامل، لكنك تكذبين فِيْ كل مرة وتقولين إنني أعاني من القولون العصبي، والحمل هُو الشيء الوحيد الذي لا يخفِيْ”. وأضافت فتاة “لماذا قالت أمي إنها حامل وتبلغ من العمر 9 أشهر وهِيْ منتفخة”.

شيرين ردت على شائعات عودتها إلَّى حسام حبيب، عَنّْدما سألها أحد المتابعين عَنّْ حَقيْقَة الأمر، فأجابت “أصل الجواز والطلاق هُو الشهرة، ولو عدت لكان لي”. كانت الحقول “.

وعَنّْ حَقيْقَة حملها ردت شيرين على متابعة استفزتها بسؤال كتبت فِيْه “أنت عادت إلَّى حسام وحامل ولا تقصد أنت تنشر ألبومك. ، لقد صدمت منك “. ثم ردت عليه الفنانة قائلة “يا بسمة يوفقك الله. .