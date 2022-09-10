وثقت “مريم”، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مقطع فِيْديو ساخر على تيك توك، غنت فِيْه الأخيرة أغنية “محصلش حجة” للفنانة المغربية سميرة سعيد.

وظهرت شيرين بالفِيْديو وهِيْ تغني وتقوم بحركات مضحكة لأغنية “أقسم ورأيت ما لم أحتاجه”، وانتشر الفِيْديو على نطاق واسع على مواقع التواصل فور توثيقه. على TikTok.

قال المعلقون إن الفنانة المصرية تحاول استفزاز طليقها الفنان حسام حبيب، فِيْما أشاروا إلَّى أنها تعافت من الأزمة النفسية التي عانت منها فِيْ الفترة الأخيرة.

كَمْا نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة لابنتها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة “أحلى بنت فِيْ العالم يا ابنتي حبيبتي”. بنت.

يشار إلَّى أن سميرة سعيد كانت قد طرحت أغنية “محصلش حجة” عام 2016، والتي كتبها شادي أنور وألحان بلال سرور، من ألبوم “أريد أن أعيش”، وبلغ عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب أكثر من 36 مليون. وجهات النظر. .

قبل أيام، أعلنت سميرة سعيد أنها تحضر دويتو، ستجمعه مع زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إنه يبحث عَنّْ الشكل الغنائي الذي ستؤديه شيرين، مشيرًا إلَّى أن الأخيرة من الأصوات الغنائية التي تحب العمل بها.

وأضافت الفنانة المغربية، فِيْ تصريحات متلفزة، أن شيرين عبد الوهاب “امرأة لطيفة جدا وعَنّْيدة، والجلوس معها جيد، وأنا أحبها كثيرا ودمها خفِيْف”. سوف تتغلب على أزمتها بسهُولة بالغة.

كَمْا بعثت لها برسالة تقول “يعجبني أن أسرارك لك، واستغل حب الناس لك، وأنك قوي وصلب، ولا شيء يطلب كسره”.

استقبلت سميرة سعيد شيرين عبد الوهاب فِيْ منزلها قبل أيام ووثقت مجموعة من الصور التي جمعوها أيضًا مع الموزع الموسيقي المصري طارق مدكور.

وعلى الصعيد الفني، ستحيي شيرين حفلا فِيْ مصر، يوم السبت 8 أكتوبر، فِيْ دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تتراوح أسعار تذاكر الحفل من 4 فئات وهِيْ 500 جنيه إسترليني و 1000 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني و 2000 جنيه إسترليني.

كَمْا تستعد شيرين لطرح أغنية جديدة بعَنّْوان “المترو” من كلمات الشاعر أمير تيماء وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.