شيرين عبد الوهاب تقاضي والد حسام حبيب.. والأخير يهاجم لميس الحديدي

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكوى رقم (32260) لسنة 2022، لدى النائب العام حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة الإساءة إليها والتشهِيْر بها بعد إعلاميها. تفاعل لميس الحديدى.

وجاء فِيْ البيان الذي قدمه المستشار ياسر قنطوش ومحامية الفنانة شيرين عبد الوهاب والعرب اليوم نصها “فِيْ اتصال هاتفِيْ من المشتكية لبرنامج آخر كلمة مع لميس الحديدي وحوارهما حول علاقتهما”. مع زوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي واجهها مؤخرًا وبعد انتهاء البرنامج وتقديمه، وعلى القنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية، نشر المدعى عليه والد من يُدعى حسام حبيب تدوينة على صفحتها على فِيْسبوك. .

وتابعت تصريحات شيرين عبد الوهاب بحق حسين حبيب “أهان المخبر بكلمات مسرفة كَمْا كتب فِيْ التدوينة المنشورة على صفحته وشاهدها كثير من الناس .. أين خطاب التكريم الإعلامي .. التكريم جاتكو القرف والاعلام واسمها الاول لام واسمها الاخير Sis Come on تستأجر البرامج الحوارية للتفسير والشر … الفاضحة والقيل والقال والكاذب والفهرس الفاضح والقيل والقال. الذي يكذب بكل خزي.

وطالبت محامية الفنانة شيرين عبد الوهاب، فِيْ نهاية البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذا البلاغ، وإجراء تحقيق قضائي فِيْ الواقعة، وإحالة الشاكي إلَّى الدعوى الجزائية فِيْ جرائم القذف والقدح والذم. ضد المشتكي.

كَمْا تقدم المستشار ياسر قنطوش ومحامي النقض والإدارة العليا والمندوبة القانونية للفنانة شيرين عبد الوهاب بشكوى أمام النيابة العامة ضد الفنان حسام حبيب، متهماً طليقته بالاحتيال ومصادرة سيارة. . امتلكتها ودفعت ثمنها بأموالها الخاصة وقدرها 3 ملايين و 250 ألف جنيه.

وطالبت الممثلة القانونية للفنانة شيرين عبد الوهاب فِيْ الشكوى بإعادة سعر السيارة، وحظر التعامل مع السيارة فِيْ وحدات الترانزيت لحين انتهاء التحقيقات.

وتابع قنطوش “موكلي كان هدفا لعملية احتيال وسيبدأ عمله للفترة المقبلة ويترك الأمور القانونية لي، ونحن لدينا ثقة فِيْ القضاء المصري، وأتمنى أن يكون الفنان حسام حبيب”. بتهمة الاحتيال على الفنانة شيرين عبد الوهاب “.