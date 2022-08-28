شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل عودتها إلَّى السينما بعد غياب 20 عاما

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عَنّْ تفاصيل فِيْلمها القادم الذي سيعيدها إلَّى عالم السينما بعد نحو 20 عاما من تجربتها السينمائية الأولى عام 2003 فِيْ فِيْلم “مشاكل ميدو” مع النجم أحمد حلمي.

أشارت الفنانة والممثلة المصرية فِيْ تصريحات تليفزيونية إلَّى أن فِيْلمها الجديد “كوميدي” والسيناريو والكاتب أيمن بهجت قمر قالا “سأعود للتمثيل والاستعداد لفِيْلم كوميدي مع أيمن بهجت قمر، إلَّى جانب العديد من الأغاني من القادم. فترة.”

وفِيْ حديثها عَنّْ عملها المستقبلي، أضافت شيرين “ما كتبناه نحن وأيمن بهجت قمر، قال بعض الأشياء التي لها علاقة بي ووجهة نظري أثناء الكتابة والحديث عَنّْ شخصية شيرين عبد الوهاب”.

وأكدت النجمة المصرية خلال حديثها أنها تفضل الهدوء والسكينة وتبتعد عَنّْ “السوشيال ميديا” قائلة “أنا أعيش فِيْ منزل فِيْه كل الناس الذين يحبونني، حيث كل أصدقائي، أنا آكل، أشرب”. والنوم “. أحب أن أتحقق منهم بشكل يومي “.

الجدير بالذكر أن تجربة شيرين عبد الوهاب فِيْ عالم التمثيل لم تقتصر على المشاركة فِيْ فِيْلم “مشاكل ميدو”، حيث شاركت عام 2015 فِيْ مسلسل “طريقي” للمخرج محمد شاكر خضير.

وشارك فِيْ بطولته المسلسل الكولومبي “صوت الحرية” كل من باسل خياط وأحمد فهمي وياسمين صبري وسوسن بدر وندى موسى ومحمد عادل وثراء جبيل.

أقامت شيرين عبد الوهاب الأسبوع الماضي حفلا فِيْ ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، وسط احتفال كبير من الجمهُور التونسي، خاصة أنها تألقت بإطلالة أبرزت جمالها وأنوثتها.

وألقت خلال الحفل كلمة صادمة للجمهُور، مؤكدة أنها على وشك الموت، بسبب أزمتها الشهِيْرة مع زوجها السابق حسام حبيب، لكنها عادت للحياة بفضل دعمهم الكبير.

كَمْا فاجأ الجميع بحضور طبيبه النفسي فِيْ الحفلة. إذ استدعته إلَّى المسرح، مؤكدة دوره فِيْ حياتها من خلال مساعدتها على تجاوز أزماتها النفسية، وتقديرًا وامتنانًا من جانبه لهذا الدور، لم تخجل من تقبيل يده وسط صرخات الجمهُور.

وبعد انتهاء الحفل، تصدّر وسم “شيرين فِيْ قرطاج” قائمة أشهر حسابات تويتر، حيث تبادل الناشطون مقاطع فِيْديو وصورًا من الحفل.