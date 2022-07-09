شيرين عبد الوهاب توجه رسالة شديدة اللهجة

حذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مجددًا، مهددة بمحاسبة ومحاكَمْة كل من يتعامل مع سيرة قضيتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وقال بيان المستشار القانوني لشيرين، إنه يحذر من التعامل مع السيرة الذاتية لموكله أو إسناد أحاديث أو أقوال إليه وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لتحمل المسؤولية الجنائية. عَنّْدما يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا النوع ويضمن تعويض الأضرار المدنية عَنّْ الأضرار التي تحدث فِيْ هذا الشأن.

نفت شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا، قيام زوجها السابق الفنان حسام حبيب بالاستيلاء على أموال منها، كَمْا نشر سابقًا.

وأشارت صاحبة أغنية “آه يا ​​ليل” إلَّى أنها لم تكن تعرف كَيْفَ تصنع ثروة حتى تعاونت مع حسام حبيب، وكذبت بشأن تهديدها بمسدس فِيْ الأزمة الأخيرة قائلة “بالطبع لا، ماذا هل هذا كَيْفَ تقول ذلك وبموافقتك هذه شهادة مطلوبة منك أمام ربنا.

وعلقت قائلة “خلافا لما يقال كان يحتفظ بأموالي وصدقتي، لأن هذا أمر سيسألون عَنّْه ربنا وهذه هِيْ الحَقيْقَة”.

فِيْ غضون؛ اعتذر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، لزوجة نجله السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عَنّْ تسجيلاته الصوتية المسربة، والتي أثارت الجدل العام الماضي، بعد أن أساء إلَّى النجمة المصرية.

وأكد حبيب أنه يعتزم متابعة العدالة بحق المسؤول عَنّْ التسجيلات المسربة التي تسببت فِيْ أزمة كبيرة لابنه حسام وشيرين عبد الوهاب قبل الانفصال.

وقال فِيْ حديث لصحيفة الوطن اليومية المحلية “أعتذر لشيرين عبد الوهاب ولكل محبيها الرائعين عَنّْ أي ألم شعرت به، سواء عَنّْ قصد أو عَنّْ غير قصد، فِيْ جميع أنحاء العالم”.

ونصح حسين حبيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالتفرغ لفنها ومعجبيها بعد الأزمة التي مرت بها إثر انفصالها عَنّْ نجلها الفنان حسام حبيب قائلاً “كرسوا فنكَمْ وعملكَمْ وأفرحوا الناس .. الملايين”. وتجاهل الكارهِيْن والباحثين عَنّْ التيار المحرم. .

ويذكر التسجيل الصوتي الذي تم وصفه بأنه مُسرب ونُسب إلَّى والد حسام حبيب، أن هناك خطة للفنان المصري للزواج من فتاة أصغر منه، من أجل تحقيق حلمه فِيْ الإنجاب، وهُو ما أحدث اختلافات بين الاثنان. الثنائي قبل طلاقهما.

وأشار حسين حبيب فِيْ التسجيل الصوتي إلَّى أن زوجته لا تحب شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلَّى أن لديها القدرة على سحب أموال النجمة المصرية من جميع حساباته المالية، فِيْ إشارة إلَّى اتهام ابنهما بالسرقة.

يشار إلَّى أن شيرين عبد الوهاب تزوجت مرتين، المرة الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأسفر عَنّْ ابنتين “مريم وهانا”، وتزوجت حسام حبيب فِيْ أبريل 2022.