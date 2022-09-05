شيرين عبد الوهاب “جوعانة غناء”.. وأطلبوا يدي من طارق مدكور

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عَنّْ كواليس الاستعدادات لألبومها الجديد، الذي يستعد لتسجيل أغانيه تمهِيْدًا لطرحه للجمهُور خلال الفترة المقبلة.

وقالت شيرين عبد الوهاب فِيْ اتصال هاتفِيْ لبرنامج “حروف الجار” “لقد وعدت الجمهُور أنني جائع للغناء وأريد ملء العالم بالغناء، وسأقدم للناس ألبوم وأغاني رائعة. أفضل ما فِيْ العالم.

وعلقت الفنانة على إمكانية التعاون مع شركات إنتاج جديدة “لدي شركتي وأفكاري ومنهجتي وبعد كل هذا الوقت من حياتي وحياتي ليست جيدة لكوني مملوكة للآخرين ولكن لا مانع. للتعاون بين نعم مرة أخرى “، وتابع” اقترح يد طارق مدكور “.

شيرين طارق مدكور له عالمه الخاص.

كَمْا أوضحت شيرين عبد الوهاب فِيْ تصريحاتها “طارق مدكور شخص مرتب جدا له عالمه الخاص وكلنا نعيش معه، وهُو مخلص لقططه، كَمْا يعاملنا بأقصى درجات الصدق، وقد وصلت إلَّى تعرف عليه وهُو فِيْ السابعة عشر من عمره .. علي محمد هنيدي والنجوم الكبار والفنان محمد حماقي معَنّْا وطارق عالمه ومن يدخله فِيْ اي وقت يجد نفس المعاملة وهُو شخص يفعل لا يتغير شخص مخلص جدا وطبعا لو لخصناه بكلمتين فهُو لديه شغف لكل حاجة جديدة ولا يسمم افكاره بمعلومات كاذبة حتى لو كانت مسلسل او كتاب شغفه الموسيقى ورفاقه “.

وتابع “طارق شخص يهتم بتفاصيلك، ولا يريد أن يحبسك فِيْ أي ثقافة، حتى أنه يختار أفلامًا من ثقافة معينة لي لمشاهدتها. الوضوح إذا أردت”. يعيش فِيْ عالم لا يوجد فِيْه كذابون ولا شعب شجاع. ادخلوا عالم طارق مدكور وكلنا نحب عالمه “.

نوهت شيرين عبد الوهاب “ما بيننا وبين طارق أكبر من العمل الذي سينتج الأغنية التي نعمل عليها حاليا. هناك فن كبير بيننا، وأغنية (مترو) يتم تحضيرها وقد تبناها بالكامل. على الرغم من أنه ليس توزيعها أو لحنها “.

حلمي بكر عودة شيرين عبد الوهاب للساحة لا يهم

من ناحية أخرى؛ واصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه على شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب، مؤكدا أنهما لم يفترقا، وأن المشاكل والأزمات التي حدثت بينهما كان آخرها الدعوى التي رفعها محامي شيرين أمام المحكَمْة. النائب العام ضد حبيب على اغنية “جاب الفرح”.

ورأى بكر أن عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بعد غياب طويل لا تعد عودة حقيقية. بسبب المشاكل التي صاحبت ذلك.