شيرين عبد الوهاب فالتسقط الرجالة

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة جديدة فِيْ بيان، قالت فِيْها إنها رفعت شعار “لا حب للحياة لا حياة بالحب، فليقع الرجال”، إثر أزماتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

ولفتت شيرين إلَّى أنها تحب العزلة لكنها لا تعيش فِيْ عزلة، مطالبة الجميع بمعاملتها على أنها تنتمي إلَّى زمن قديم، وعدم عيش ما يحدث فِيْ الحاضر.

وأعلنت صاحبة مسلسل “آه يا ​​نايت” عَنّْ استعدادها للعودة إلَّى التمثيل برفقة الشاعر أيمن بهجت قمر، حيث كتبت لها فِيْلم كوميدي سيعيدها إلَّى الساحة الفنية، بالإضافة إلَّى سلسلة أخرى. الأغاني التي ستطلق قريبا.

كَمْا هنأت قمر بعد أن أنهى دراسته أخيرًا وحصل على شهادته بعد الدراسة لمدة 20 عامًا، عَنّْ عمر يناهز 48 عامًا.

وأكدت الفنانة المصرية، خلال مقابلة هاتفِيْة مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها ترغب أيضًا فِيْ استكَمْال تعليمها، وأنها أخبرت الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

وأضاف أن روتين الاستوديو مهم للفنان حتى لا يشعر بالاكتئاب من الحياة التي يعيشها، ثم تحدث عَنّْ صداقته مع أيمن بهجت قمر ووقوفه معها فِيْ أزمتها الأخيرة، وكذلك حماسه. . لدعمه أثناء دراسته حيث كان يتواصل معه بشكل شبه يومي.

وكان الشاعر وكاتب السيناريو المصري أيمن بهجت قمر قد أعلن أنه حصل على درجة البكالوريوس بعد بلوغه 48 عاما، معربا عَنّْ سعادته لاتخاذ هذه الخطوة التي شغلت به لانخراطه فِيْ الفن.

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة قصيرة على حسابه على تويتر قال فِيْها “حصلت على درجة البكالوريوس”.

قال “العمر لا يهم، فِيْ أي وقت يمكنك أن تفعل ما تريد. أريد أن يعرف الجميع أنني بعد أن بلغت 48 سنة دخلت الامتحانات، وأنهِيْت المواد، وتخرجت وانتظرت”. النتيجة، سأحصل أخيرًا على الدرجة، هذه الدرجة طويلة جدًا “. .

حرص أصدقاء أيمن بهجت قمر على تهنئته، ومنهم الكاتب أمير طعيمة، الذي قال دون تعليق “فكرة تخرجك وأبناؤنا طولنا مبهرة، وعمرك مختلف وفِيْ مكان وحيد. قِصَّة من النضال الذي يستحق التقدير “.