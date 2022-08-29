شيرين عبد الوهاب مع حميد الشاعري.. وتعلق أقف بين التاريخ

أكدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي تشهد نهضة فنية كبيرة فِيْ الفترة الحالية، أنها الآن “بين التاريخ”، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على “انستجرام”، برفقة النجم حميد الشاعري.

ظهرت شيرين برفقة الموزع الموسيقي المصري طارق مدكور والفنان حميد الشاعري على مدخل إحدى الاستوديوهات، وعلقت على قولها “صورة يتحدث فِيْها التاريخ عَنّْ نفسه، أنا أقف فِيْ التاريخ مع أحلى الناس.، أجمل الناس وأفضل الناس فِيْ العالم “.

من جهته، نشر الفنان حميد الشاعري صورة أخرى توثق لقائه بالنجمة المصرية، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وأرفقها بتعليق “شيرين العسل وعشر سنوات طارق مدكور. ومحمود محسن “.

ونشر الفنان المصري محمود ميري نفس الصورة وكتب “يوم جميل جدا مع أهرامات مصر الثلاثة”.

تدفقت تعليقات من محبي النجمة شيرين عبد الوهاب ومحبي النجم حميد الشاعري، معربين عَنّْ سعادتهم بهذا اللقاء الفني، واصفِيْن إياه بـ “تجمع العمالقة”، وعلق أحد الحسابات على الصورة التي جمعت الاثنين. النجوم “فِيْ عظمتها، يحدث ذلك بالتأكيد”.

من الواضح أن عشاق شيرين على مَوعِد مع أغانٍ جديدة رفِيْعة المستوى ستحمل تعاونات فنية جديدة ومختلفة، وهذا ما تحاول النجمة المصرية إظهاره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورها. مع مؤلفِيْ الأغاني والموزعين أثناء تحضير مجموعة من الأغاني الجديدة.

يشرف طارق مدكور حاليًا على اختيار وتنفِيْذ ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، ويجسد بالكامل رؤيتها الفنية التي ظهرت مؤخرًا فِيْ جميع الصور التي نشرتها النجمة المصرية مع الموزع الموسيقي.

يشار إلَّى أن شيرين عبد الوهاب تشهد انتعاشًا فنيًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، بين توظيف أغانٍ جديدة وعودة العمل مع ملحنين لم تعمل معهم لفترة طويلة.

كَمْا تستعد لطرح أغنية “مترو” من تأليف الشاعر أمير تيماء، وألحان الفنان المصري عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، خلال الأيام المقبلة.