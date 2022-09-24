شيرين عبد الوهاب وإلهام شاهِيْن ترقصان مع شاب فِيْ الإسكندرية

تتعافى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تدريجياً، وتحاول العودة إلَّى حياتها الطبيعية، بعد الأزمات التي واجهتها مع طلاقها الفنان حسام حبيب.

ظهرت عبد الوهاب فِيْ أحدث أنشطتها أثناء استمتاعها بإجازتها فِيْ الإسكندرية برفقة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة إلهام شاهِيْن وشقيقها أمير شاهِيْن وأقرب أصدقائها.

تم توثيق مقطع فِيْديو لشيرين بشكل عفوي وهِيْ ترقص فرحة مع شاب على أغنيتها الجديدة التي ستصدر قريباً “مترو”.

بدت الفنانة المصرية محترفة فِيْ إتقان حركات الرقص على إيقاع الأغنية وسط تصفِيْق وتفاعل جمهُور.

إلهام شاهِيْن ترقص

وظهرت إلهام شاهِيْن وهِيْ ترقص فِيْ نفس المكان مع شاب، ونشرت صورة لها مع شيرين عبد الوهاب وشقيقها أمير، عبر حسابها على إنستجرام، دون التعليق على ذلك.

وينطبق نفس الشيء على أمير الذي نشر صورة جمعها بشير وعلق عليها “حبيبي اختي وشريكتي شيرين القمر الحمد لله على سلامتك عزيزتي”.

أغنية “مترو” تم تسريبها

تسربت أغنية “مترو” فجأة مؤخرًا وهِيْ من كلمات أمير تيماء وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

علق الشاعر المصري أمير تيماء على التسريب الأخير لأغنية “مترو” على موقع يوتيوب والتي كتبها للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وعبر طعيمة عَنّْ استغرابه من اتهامه بنقل كلمات الأغنية، قائلاً “العرب اليوم” “الخبر جعلني أضحك، أول مرة سمعت فِيْها هذا الحديث، لكن فِيْ النهاية هذه مجرد شائعة ولن أكون كذلك”. .. قادرة على منع الناس من الكلام. أنا شاعر ذو تاريخ فني عظيم، وهذا بالتأكيد ليس صحيحًا “.

وأضاف أن مَوعِد إصدار النسخة الأصلية للأغنية سيكون قريبًا، لكنه لا يعرف اللحظة بالضبط ؛ لأن الفنانة شيرين عبد الوهاب هِيْ التي تحدد مَوعِد عرضها الأول.

يشار إلَّى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تعلق بعد على تسريب أغنية “مترو”، وليست أول أغنية يتم تسريبها. وكانت أغنيتها “ملكش مكان” قد تسربت فِيْ وقت سابق عقب خبر انفصالها عَنّْ زوجها الملحن والفنان حسام حبيب، ألحان عمرو الشاذلي، وكلمات الشاعر عمرو المصري، والنسخة الأصلية من. بعد عدة أيام من التسريب.