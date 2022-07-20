شيرين عبد الوهاب ياسمين عبد العزيز رغبت بصفعي بسبب حسام حبيب

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز دعمتها خلال أزمتها مع زوجها السابق حسام حبيب، واصفة إياها بـ “100 رجل”.

وأضافت عبد الوهاب، فِيْ تصريحات تلفزيونية، تحدثت للمرة الأولى بالتفصيل عَنّْ أسرار علاقتها بزوجها السابق واعتداءها عليه “ياسمين عبد العزيز ليست صديقي لكنها كانت مع 100 رجل من أجل”. ست سنوات. الذي كان بجانبي فِيْ أزمتي، وعَنّْدما قابلني أخبرني أنني أريد أن أعطيك قلمًا لما تفعله فِيْ نفسك. .

وأوضح “لن أنسى الناس الذين سألوني عَنّْي، مثل ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي وكل الناس والجمهُور. أنا آسف أنني أتحدث عَنّْ موضوعي، لأن الشعب والبلد كبير. مشاكل.” أهم منا، وأشعر أن القضية قد تعرضت للتوبيخ.

وأضافت الفنانة المصرية أنها التقت هِيْ الأخرى بالكاتب تامر حبيب، وكان متعاطفًا معها للغاية، وقال لها إنه يريد البكاء أثناء تواجدها هناك.

صدمت شيرين عبد الوهاب الجمهُور بتصريحات “قوية” ضد زوجها السابق تامر حبيب، والتي أدلت بها للمرة الأولى بعد صمت طويل على علاقتها به لمدة أربع سنوات، فِيْما هددت الأخيرة بالاستئناف. للقانون، نفِيْ أقواله.

قدمت شيرين اعتذارها للجمهُور قائلة “أنا آسف وأعتذر من الله على الأكاذيب التي كذبت بها لأخذ صورة إنسان طيب. صورة شخص يمكن أن يتزوج فِيْ يوم من الأيام من عائلة أخرى،” على الأقل. “. يعرف كَيْفَ يتزوج وأنا أعرف كَيْفَ أتخلص منه.

كَمْا قالت الفنانة المصرية إن حسام حبيب سرق سيارتها مستغلاً تواجدها فِيْ منطقة الساحل الشمالي، مضيفة أنها “بحاجة لتلقي العلاج” لتأثيرات علاقتها به. وتحدثت عَنّْه قائلة “كفى الله لي وهُو أفضل وكيل فِيْ حسام حبيب وكل الرجال مثله”، مشيرة إلَّى أنه “مريض نفسيًا ويحتاج إلَّى علاج”، على حد تعبيرها.

وأكدت شيرين أنها لن تتزوج حسام حبيب، مشيرة إلَّى أنه أهانها بشدة وأراد تصحيحها.