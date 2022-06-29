شيرين عَنّْ آمال ماهر موضوعها حساس.. وحسام حبيب لم يسرق ثروتي

علقت الفنانة المصرية أمل ماهر، على حَقيْقَة اختفاء زميلتها الفنانة أمل ماهر عَنّْ الأنظار، مؤكدة أن هذا الموضوع “حساس وخاص”.

وأضاف عبد الوهاب، خلال رده على أسئلة الجمهُور عبر إنستجرام، أنه لا يستطيع التدخل فِيْ شيء شخصي عَنّْ الآخرين، وعلق قائلاً “أنا شخصياً تأذيت فِيْ حياتي الشخصية وقيل عَنّْي الكثير من الكلمات الخاطئة. . .

وأوضحت الفنانة “علمنا أن هناك مشاكل فِيْ كل هذه الكلمات تقال بلا دليل، خاصة وأن عائلتها قالت إنه لا توجد مشاكل وأن أمل مثل الياسمين.

وختم “كَمْا أكدت النقابة أقوال أهلها، وأنه لا توجد مشاكل”.

وتأتي كلمة شيرين عبد الوهاب وسط تساؤلات حول أمل ماهر فِيْ الرحيل وإنهاء الشائعات، حيث أكدت الفنانة هاني شاكر أنها تواصلت مع عائلتها مؤخرًا وأن الأمور على ما يرام، مشيرة إلَّى أن “ماهر” سيخرج خلال أيام وسيظهر. أمام معجبيه.

من ناحية أخرى؛ فِيْ إطار تفاعل الفنانة شيرين عبد الوهاب مع أسئلة جمهُورها على إنستجرام، نفت أن يكون زوجها السابق الفنان حسام حبيب قد استولى عليها، كَمْا ورد سابقًا.

وأشارت صاحبة أغنية “آه يا ​​ليل” إلَّى أنها لم تكن تعرف كَيْفَِيْة تكوين ثروة حتى تعاونت مع حسام حبيب، وكذبت أيضًا بشأن ما تردد عَنّْ تهديدها بمسدس فِيْ الأزمة الأخيرة، قائلة ” طبعا لا صح “ما هذه كَيْفَ تقول ذلك وبموافقتك هذه شهادة مطلوبة منك أمام ربنا”.

وعلق أيضا “خلافا لما يقال كان يحتفظ بأموالي وصدقتي، لأن هذا أمر ستسألون عَنّْه أمام ربنا وهذه هِيْ الحَقيْقَة”.

وأجابت الفنانة المصرية لماذا لم تكَمْل دراستها قائلة “للأسف لم أكَمْل دراستي فِيْ أكاديمية الفنون، لأن العالم أخذني وأخذني العمل، وبهذه المناسبة أهنئ الشاعر أيمن بهجت قمر. ، الذي أنهى للتو دراسته الجامعية بعد انقطاع طويل.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، فِيْ ردودها، عَنّْ عدة أشياء جديدة عَنّْ نفسها، من بينها إحياء حفل غنائي بمهرجان قرطاج بتونس يوم 20 أغسطس، ونفت أي خلافات بينها وبين سعد لمجرد، قائلة “أهنئهم على ذلك. ديو جديد .. مبروك إليسا مبروك سعد ونفت أيضا وجود خلافات مع عاصي الحلاني ووصفته بأنه شقيقها الأكبر الذي يعتني بها فِيْ زياراتها إلَّى لبنان ويزوره فِيْ مزرعته للخيل وقالت إنه ليس لديه خلافات. مع كل أقرانه فِيْ الوسط الفني.